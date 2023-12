La muñeca que hace alusión a las fiestas decembrinas sobre todo la Navidad está en venta en sitios oficiales y grupos de coleccionismo.

Hace un año Mariah Carey tuvo un proceso legal para ser nombrada la ‘Reina de la Navidad’ y tras ser favorecida por los tribunales regresó con todo a conquistar la era decembrina de la mano de Mattel y su icónica Barbie.

Tras filtrarse que la empresa de juguetes tenía planes con la superestrella de hacer una muñeca de ella, se confirmó su salida al mercado, no sólo para los fieles fans de la intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’ sino para los coleccionistas de Barbie.

“Esta hermosa muñeca es un regalo maravilloso para las coleccionistas de Barbie y las fans de Mariah. Incluye una base para la muñeca y un certificado de autenticidad”, se lee en la descripción oficial desde el sitio de Mattel. Por medio del sitio de la compañía, se difundieron imágenes de la colección de la famosa compositora y actriz reconocida por su éxito festivo, mismas que fueron replicadas en redes sociales.

Algo que gustó a los fans es el diseño de la pieza, ya que como lo describe la propia marca “la muñeca deslumbra con un vestido rojo brillante que deja ver una silueta sublime que se destaca en cualquier fondo invernal. La capa con pliegues en las caderas y la vistosa abertura del dobladillo le dan un toque llamativo”, explica el sitio.