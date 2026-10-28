Latin GRAMMY 2026 suma a Cristian Castro, Grupo Frontera y The Warning a una noche de grandes encuentros

La lista de artistas para los Latin GRAMMY 2026 sigue creciendo. La Academia Latina de la Grabación anunció una nueva ronda de actuaciones que incluye a Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Reik y The Warning. La ceremonia se celebrará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El anuncio del 27 de octubre también incorpora a Luis Figueroa, Milo J, Niña Pastori, Sofía Reyes y Yami Safdie. La selección reúne distintas generaciones y estilos: una oportunidad para que los seguidores del pop, la música mexicana, el rock y los sonidos urbanos coincidan frente a la pantalla.

Uno de los momentos anunciados será un tributo a José Alfredo Jiménez con motivo del centenario de su nacimiento. Edgar Barrera estará a cargo de la producción musical de este homenaje, que retomará canciones del compositor mexicano desde las voces de artistas de diferentes generaciones.

Estos nombres se suman a un primer grupo de participantes que ya incluía a Anitta, Daddy Yankee, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose, Xavi y Banda Los Recoditos.

Roselyn Sánchez regresará como conductora. Para el público de California, Univision anuncia la transmisión a las 8 p.m., hora del Pacífico, precedida por un especial a las 7 p.m. La Latin GRAMMY Premiere, en la que se entregan la mayoría de las categorías, se realizará antes de la gala televisada.

La programación permite anticipar una velada que conectará repertorios clásicos con propuestas actuales. Los detalles de las actuaciones y cualquier actualización del cartel pueden consultarse en LatinGRAMMY.com.