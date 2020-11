Jennifer Lopez y Maluma usarán la música como vehículo para enamorar a Hollywood, en su próximo proyecto en cine, Marry Me

Jennifer Lopez está segura que con la película Marry Me, en la que compartió el set con Maluma, están aprovechando la popularidad de la música latina en Estados Unidos para enamorar a Hollywood, y abrir más puertas para los profesionales de la comunidad hispana en la industria del cine. Marry Me llegará a la cartelera el próximo año y cuenta la historia de una estrella de música pop, su novio con el que está comprometida en matrimonio, y un tercero que no tiene nada que ver con la música.

La cinta, que Lopez ha producido y protagoniza al lado de Owen Wilson y Maluma, «es una comedia romántica con la que celebramos quiénes somos. No es un musical, pero sí, la música tiene un rol muy importante», destacó J.Lo, quien reconoce que la música es el vehículo más poderoso con el que los latinos se han ido abriendo camino en el mundo del espectáculo. «La melodía y el ritmo son lenguajes universales», destacó y fue una de las razones detrás de incorporar a otro artista latino como Maluma en el trío romántico. «Estamos viviendo un momento muy especial, con artistas muy dinámicos y quisimos aprovecharlo», indicó la estrella.