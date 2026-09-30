LéaLA 2026 Reúne A Más De 13,000 Personas Para Celebrar La Literatura En Español

La feria del libro y festival literario celebró su undécima edición en Los Ángeles con encuentros de autores, talleres y actividades para acercar la lectura a la comunidad.

Con una asistencia de 13,780 personas, la Feria del Libro en Español y Festival Literario LéaLA concluyó su edición 2026, realizada del 24 al 27 de septiembre en LA Plaza de Cultura y Artes, en Los Ángeles.

Durante cuatro días, el encuentro reunió literatura, pensamiento contemporáneo, poesía, música y artes visuales, además de actividades para niños y jóvenes. Organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara USA, con el apoyo del Legado Grodman, convocó a escritores, académicos, artistas y creadores de México, Estados Unidos y distintos países de Iberoamérica.

El programa literario contó con aproximadamente 30 escritores y creadores, entre ellos Carmen Boullosa, Mónica Lavín, Sara Poot-Herrera, Verónica Gerber, Mónica Nepote, Cecilia Eudave, Benito Taibo, Antonio Ortuño, Julia Santibáñez, Alejandro Rosas, Bernardo Fernández “Bef”, Rodrigo Morlesin y Joselo Rangel.

La feria también ofreció una amplia selección de libros para distintos públicos, con más de 348 catálogos editoriales representados en 33 espacios de exhibición y venta.

Bajo un lema que destacó al español como vínculo entre las historias que nos unen, LéaLA puso el acento en la preservación del idioma, la memoria, la tradición oral y la identidad cultural. Como parte de esta propuesta, presentó su primer concurso de escritura, “La voz de la memoria”, dedicado a conservar anécdotas, enseñanzas, tradiciones y recuerdos transmitidos entre generaciones. Los textos ganadores fueron reconocidos durante la jornada de clausura.

La Lectura También Llegó A Las Aulas

En colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el festival extendió sus actividades a las escuelas. Estudiantes y docentes conversaron con autores como Benito Taibo y Flor Aguilera, además de participar en encuentros con la compañía Cabaret Capricho.

En total, 36 escuelas participaron en esta edición, beneficiando a aproximadamente 2,000 estudiantes de primaria y secundaria.

El equipo de Letras para Volar, de la Universidad de Guadalajara, impartió diez talleres para niños y jóvenes sobre historia familiar, emociones, leyendas, naturaleza y raíces culturales. También se ofreció un taller para docentes y educadores enfocado en la identidad, la diversidad y las prácticas de lectura y escritura vinculadas con las comunidades.

Nuevos Espacios Para La Cultura En Español

Entre los anuncios destacados estuvo la creación de un espacio permanente para la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, así como el establecimiento del Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, que será dirigido por la académica Sara Poot-Herrera.

La edición contó con la colaboración de instituciones educativas, culturales y comunitarias, entre ellas el Instituto Cervantes de Los Ángeles, el Consulado General de México en Los Ángeles, la Biblioteca Pública de Los Ángeles, LA Metro, Arizona State University y la Asociación de California para la Educación Bilingüe.

LéaLA Anuncia Su Edición 2027

La próxima edición se realizará del 23 al 26 de septiembre de 2027, de 9 a. m. a 7 p. m., en LA Plaza de Cultura y Artes, ubicada en 501 N. Main St., Los Ángeles, CA 90012.

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público. Para más información, visita www.lea-la.com.