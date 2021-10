LIKA NOVA presenta “YA NO FUNCIONÓ” previo al lanzamiento de su nuevo EP

“Ya No Funcionó” es el segundo sencillo de Lika Nova en el 2021 antes del lanzamiento de su nuevo EP para el 2021. Esta canción continúa con el proceso de transición desde los sonidos más alternativos de su segundo álbum “No Hay Mal Que Dure Una Vida” a sonidos más maduros y únicos, utilizando sonidos felices para momentos tristes, donde los coros y la pared de sonido creada por las guitarras y los sintetizadores son los protagonistas.

“Ya No Funcionó” habla de esas situaciones donde no hay más por hacer sino continuar con nuestras vidas y vivir con las consecuencias de lo sucedido. Es una canción para bailar y cantar a grito herido. Frases como “pensando en lo que pudo ser”, “no puedes continuar diciéndome lo siento” remarcan la temática del nuevo sencillo, una balada rítmica con el sonido electrónico, fresco y muy honesto que siempre los ha caracterizado.

Su sonido ha logrado posicionarse #1 en el Radiónica Top 25 y hacen parte de la programación de las principales emisoras nacionales como Radioacktiva. Han compartido escenario con artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan: The Neighbourhood, Camilo Séptimo, Diamante Eléctrico, Trending Tropics, además de presentarse en festivales como Día de Rock Colombia, Festival Hermoso Ruido y Rock Al Parque.

Lika Nova es una banda de rock/pop alternativo formada en 2015 en la ciudad de Bogotá. Su propuesta busca sumergir a los oyentes a un viaje sonoro y multisensorial, influenciado por el synth pop y el indie rock. El sonido de Lika Nova busca ser versátil, innovador y refrescante, sin encasillarse en alguna categoría.