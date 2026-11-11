Lila Downs, Alaska y Francisco Céspedes reciben un homenaje a su trayectoria en los Latin Grammy

La Semana Latin Grammy reconoció a figuras cuyas carreras han contribuido a la diversidad de la música latina. Daniela Mercury y Chichí Peralta también integran el grupo distinguido, mientras Omar Alfanno recibió el Premio del Consejo Directivo.

La celebración de la música latina en Las Vegas comenzó con un reconocimiento a las trayectorias que han marcado a diferentes generaciones. Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta fueron distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

La presentación de los Premios Especiales formó parte de las actividades del lunes 9 de noviembre, antes de la ceremonia principal de los Latin Grammy. El calendario oficial confirma esa fecha, mientras la cobertura posterior y el registro de galardonados de la Academia identifican a los artistas reconocidos. Latin Grammys

El grupo reúne propuestas que muestran la amplitud de la música latina. Lila Downs ha desarrollado una carrera ligada a las raíces culturales mexicanas y a la exploración de distintos lenguajes musicales. Alaska es una figura del pop en español, con una trayectoria que incluye Alaska y Dinarama y Fangoria.

Francisco Céspedes construyó un repertorio que conecta la canción romántica con el bolero y el jazz. Daniela Mercury representa una de las voces destacadas de la música brasileña, mientras Chichí Peralta ha desarrollado un trabajo de composición, interpretación y producción vinculado con los ritmos caribeños.

El Premio a la Excelencia Musical reconoce las contribuciones creativas de intérpretes a lo largo de sus carreras. La selección se realiza mediante votación del Consejo Directivo de la Academia.

En una distinción diferente, el compositor panameño Omar Alfanno recibió el Premio del Consejo Directivo. Su obra incluye canciones como “El gran varón”, “A puro dolor” y “Amores como el nuestro”.

Los homenajes ponen el foco en el trabajo acumulado detrás de canciones y propuestas que continúan formando parte del repertorio latinoamericano, más allá de las nominaciones y los lanzamientos de una sola temporada.