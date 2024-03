COSTA MESA, CA – Cada verano, el Centro para las Artes Segerstrom organiza dos increíbles campamentos educativos diseñados para enseñar a jóvenes artistas las habilidades de teatro musical necesarias para hacer que una producción deslumbrante cobre vida. En junio, Five Days of Broadway, un campamento que no se basa en audiciones, enseña los fundamentos de la música de teatro musical, la danza, la escena y la producción detrás del escenario a estudiantes de secundaria y preparatoria. En agosto, Summer at the Center, una asociación con la División de Servicios y Escuelas de Educación Correccional y Comunitaria (ACCESS) del Departamento de Educación del Condado de Orange, brinda capacitación en teatro musical a un grupo seleccionado de estudiantes de secundaria de alto riesgo. Ambos campamentos de verano enseñan los fundamentos del teatro musical y al mismo tiempo fomentan la confianza y el crecimiento artístico en estos jóvenes, animándolos a pintar el mundo con su expresión creativa.

Talena Mara, vicepresidenta de Educación del Centro para las Artes de Segerstrom, comparte:

“La creatividad es el combustible que enciende a todos los seres humanos y el Centro para las Artes de Segerstrom considera una prioridad ofrecer programas relacionados con las artes creativas que brinden salida, acceso y participación a los estudiantes en nuestra comunidad. Los campamentos de verano del Centro ofrecen oportunidades para que estudiantes de todos los orígenes y experiencias exploren la magia creativa dentro de cada uno de ellos. Más allá de aprender a actuar, bailar y cantar, estos estudiantes se embarcan en un viaje de creatividad, autoexpresión y cultivo de habilidades esenciales como la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía. Ser testigo del importante crecimiento de estos jóvenes tanto en Five Days of Broadway como en Summer at the Center cada año es conmovedor para todos los involucrados, y estos programas sirven de inspiración para las generaciones futuras de artistas jóvenes y para todas las personas que aman y participan en las artes. «

Cinco días de Broadway

Five Days of Broadway celebra su decimoquinto año brindando una oportunidad para que estudiantes de todos los niveles de experiencia y de edades comprendidas entre 11 y 19 años aprendan los fundamentos del teatro musical en cinco días. Desde su fundación en 2010, más de 650 estudiantes han participado en el programa.

Estos estudiantes reciben capacitación en interpretación y técnica de teatro musical por parte de algunos de los artistas y educadores profesionales más importantes de la industria. Los programas de Five Days of Broadway se centran en construir una base sólida de técnica en la música, el trabajo escénico y la danza de Broadway, así como en una introducción al diseño y los aspectos técnicos detrás del escenario del teatro profesional.

Este programa es increíblemente beneficioso para aquellos que buscan adquirir experiencia real en el campo de las artes escénicas. Los asistentes anteriores a Five Days of Broadway incluso consiguieron papeles en Broadway. Natalie Powers participó en el programa de 2011 a 2013, pasando a ser asistente de 2014 a 2015, y luego como asistente de profesora de danza de 2016 a 2017. Su viaje en Segerstrom Center culminó con su participación en la gira de Broadway «Fiddler on the Roof», y actuando en el escenario del Segerstrom Hall. De manera similar, Kyla Stone, que asistió a Five Days of Broadway de 2011 a 2013, terminó dejando su huella en Broadway en producciones en gira: “Sweeney Todd”, “Anastasia” y otras.

Los campamentos de los Cinco Días de Broadway de este año se llevarán a cabo del 17 al 21 de junio para el programa de escuela intermedia y del 24 al 28 de junio para el programa de escuela secundaria. Ambos campamentos se encuentran actualmente al límite de su capacidad de inscripción, pero se anima a los solicitantes interesados a unirse a la lista de espera. También hay becas disponibles para este programa.

Para obtener más información sobre Cinco Días de Broadway, visite scfta.org/five-days-of-broadway.

Verano en el Centro

Celebrando treinta y tres años, Summer at the Center es un programa diseñado para empoderar a los estudiantes de secundaria de alto riesgo a través de la participación activa en un riguroso programa de dos semanas de clases de teatro musical dirigidas por artistas profesionales. Este programa único y reconocido a nivel nacional fue fundado en conjunto con el fallecido Dr. Maurice Allard, quien creía en el poder de las artes escénicas como un medio crítico y auténtico para desarrollar la autoestima y generar confianza. Este extraordinario programa continúa utilizando el mismo modelo básico, logrando sus objetivos originales que tienen un impacto profundo y memorable en las vidas de cientos de jóvenes de nuestra comunidad.

Uno de los resultados más poderosos del programa es la fuerte influencia que ha tenido en la vida de los participantes. Muchos participantes se han convertido en nuevos modelos a seguir para otros estudiantes. Un funcionario escolar observó que la experiencia de un estudiante en Summer at the Center le brindó motivación para tener éxito en otras áreas temáticas y continuar hasta graduarse de la escuela secundaria. Más de 1.000 estudiantes han participado en el verano en el Centro a lo largo de los años.

Summer at the Center ha sido presentado por el Departamento de Educación del Centro Segerstrom para las Artes como una colaboración continua entre el Departamento de Educación del Condado de Orange y su división de Escuelas y Servicios de Educación Alternativa, Comunitaria y Correccional (ACCESS) durante los últimos 33 años. Como parte de este curso de bellas artes de escuela secundaria de cinco unidades, los estudiantes reciben instrucción y entrenamiento en voz, danza, improvisación, técnicas de audición y arte escénico, con especial énfasis en cómo estas habilidades de presentación se traducen en éxito en la vida fuera del teatro.

Este año, el programa estará dirigido por los veteranos de Summer at the Center, Jarod Sheahan (director artístico) y Megan Sheahan (coreógrafa), quienes asumieron estos roles de liderazgo por primera vez el año pasado después de haber trabajado en el equipo artístico durante más de una década. . Este programa es un testimonio del poder que las artes escénicas pueden brindar a los jóvenes y las formas en que las artes pueden ofrecer vías para el crecimiento personal, la creatividad y la autoexpresión.

El participante del verano pasado en el Centro, Jaden compartió: “Durante el verano en el Centro aprendí a brillar siempre sin importar la situación y a salir de mi zona de confort”. (2023) Elizabeth, otra participante de Summer at the Center, compartió: «Fue una experiencia increíble que me cambió para mejor». (2023)

Los participantes de Summer at the Center son seleccionados a través del Departamento de Educación del Condado de Orange y sus presentaciones finales son gratuitas y abiertas al público. Las presentaciones de Summer at the Center 2024 se llevarán a cabo el sábado 3 de agosto a las 3:30 y 7:30 p.m.

Para obtener más información sobre Summer at the Center, visite scfta.org/summer-at-the-center.