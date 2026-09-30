Los Dos De Tamaulipas Colocan Seis Canciones En La Lista Regional Mexicana De Billboard

por | Sep 30, 2026 | Farándula |

La agrupación suma presencia en “Hot Regional Mexican Songs” y celebra cinco nominaciones a los Premios Billboard 2026.

Los Dos de Tamaulipas continúan ampliando su presencia en la música regional mexicana. Según un comunicado de Star Media Consulting, fechado el 30 de septiembre, la agrupación logró colocar seis canciones en la lista “Hot Regional Mexican Songs” de Billboard.

Los temas incluidos son “Ayúdame”, “Sin Ti”, “La Clika”, “Gastando Verdes”, “Ponte Bonita” y “SuperSnake”, una muestra del alcance que está consiguiendo su repertorio entre los seguidores del género.

La presencia de varias canciones en esta clasificación acompaña el crecimiento de su propuesta musical, que, de acuerdo con su equipo de prensa, ha conectado con nuevas generaciones y ganado espacio en plataformas digitales y medios de comunicación.

Este logro se suma a sus nominaciones en cinco categorías de los Premios Billboard 2026, cuya ceremonia está prevista para el 22 de octubre en Miami, Florida, según informa el comunicado.

Con seis temas presentes en la lista y nuevas nominaciones, Los Dos de Tamaulipas suman otro capítulo a su trayectoria dentro del regional mexicano.

Fuente: Star Media Consulting.