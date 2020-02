En la exclusiva con Arturo Ruedas de Los Estrambóticos, nos enteramos que la gira en complemento de su veinticinco aniversario como banda de ska, despega justamente de la ciudad de Anaheim en donde estarán compartiendo escenario con la banda argentina «Los Pericos», fundada en 1987.

El año pasado el público latino disfruto de la exitosa presentación en vivo de “Los Estrambóticos” en el condado de Orange, y este viernes se repite la historia musical que forma parte de la tercera temperada del ÜATEKE ROCK FEST.

Arturo Ruedas (Pinocho), fundador de la banda en los grandes 90’s, habla de la evolución dentro de un género musical que se mantiene vigente en el agrado del público y nos comenta de su trayectoria y éxitos más recientes.

Arturo; “Dentro de nuestro sencillo más reciente se denota la tendencia a las raíces del SKA, Swing y el crecimiento de nuestra sección de metales, que es mucho más completas, esto hace la diferencia dentro de la grabación de este sencillo, No Me Haces Falta (Delante de Ti), también importantes colaboraciones como la de Fred Reiter (Fundador de – New York Ska Jazz Ensemble -) talento que complementa el sonido de la banda con Saxophone. De igual forma buscamos mantener shows más concisos con nuevos y mejores músicos en la banda”

Dentro del mundo de las redes sociales, Los Estrambóticos mantienen el ritmo, integran contenido con disponibilidad en las principales plataformas digitales, cada vez con más frecuencia como lo explica Arturo;

“así de acelerado es el ritmo de las plataformas digitales hoy en día, antes se garbaba un disco al año, y se trabajaba en uno o dos sencillos, en el mejor de los casos se grababa un disco más el año entrante, hoy se trata de mantener contenido cada vez más frecuente, de todo, estar vigentes en las redes, con el público, en las plataformas como ya lo había mencionado, y esa es parte de la evolución que hemos tenido Los Estrambóticos”.

ÜATEKE ROCK FEST 2020 presentara dentro de sus fechas en la unión americana a “Los Estrambóticos, Los Pericos, Antidoping y Tijuana No entre otros”

Arturo nos comenta a cerca de colaboraciones con grupos nuevos como, La cizaña y Los Súper Dupers, también han recibido invitaciones para participar en aniversarios de otras bandas, asegurándonos que esto no solo enriquece musicalmente al grupo, también es una forma de mantenerse vigente en el ambiente.

Los Estrambóticos se encuentran en una temporada muy activa una racha que les ha mantenido en giras internacionalmente, Arturo ruedas afirma que esto ha sido muy motivador para la agrupación, especialmente se siente agradecido con el público latino en Anaheim por el increíble recibimiento el año pasado, y con el público en general por seguirlos y disfrutar de su música, también aprovechó el espacio dentro de la exclusiva con Miniondas, para extender la invitación a su concierto de este viernes, en donde se vivirá un ambiente de rock y ska inolvidable.

El Concierto donde Los Estrambóticos despegan su gira ÜATEKE ROCK FEST 2020. Se dará cita en el M3 Live Anaheim Event Center, este viernes 28 de febrero en el 2232 S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, los boletos siguen a la venta en ticketon.com, songkick.com y eventbrite.com

JBarona/Miniondas/farandulaUSA