Los Gemelos de Sinaloa llevarán The Gemeliza Tour a Inglewood en diciembre

Los Gemelos de Sinaloa tienen una cita próxima con el público del sur de California. El dúo llegará al YouTube Theater de Inglewood el sábado 12 de diciembre con The Gemeliza Tour, una gira que marca su regreso a los escenarios estadounidenses después de una pausa de tres años.

Integrado por los hermanos Juan Moises y Roberto Cardenas, nacidos en Paramount, California, el proyecto mantiene un vínculo directo con la región. Su crecimiento en plataformas como TikTok y YouTube los ha conectado con una generación de seguidores de la música mexicana y los corridos contemporáneos.

La presentación forma parte de una nueva etapa para el dúo, acompañada por The Gemeliza Album. Su repertorio incluye canciones como “Amor”, “Tuve Hermano”, “Si Me Ven” y “Ahora Todo es Diferente”, aunque el programa específico del concierto todavía no está confirmado.

Para quienes planean asistir a Inglewood, la página oficial del recinto anuncia el inicio del espectáculo a las 8 p.m. y la apertura de puertas a las 7 p.m. YouTube Theater se encuentra en 1011 Stadium Drive.

Los boletos se ofrecen mediante el enlace de Ticketmaster disponible en la página oficial del evento. El estacionamiento se comercializa por separado, por lo que conviene revisar ambas opciones al organizar la visita.

La gira también contempla una presentación en el Honda Center de Anaheim el 28 de noviembre, según Live Nation, ofreciendo otra alternativa para sus seguidores en Orange County. Los precios y la disponibilidad deben consultarse directamente en los canales oficiales de cada función.