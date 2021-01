Los Premios Grammy, se celebrarán el 31 de enero de 2021

Selena Quintanilla y la agrupación Talking Heads, entre otros, recibirán un premio en reconocimiento a su trayectoria artística en la próxima edición de los Premios Grammy, que se celebrarán el 31 de enero, informó la Academia de la Grabación.

La institución que otorga los premios musicales más importantes señaló que, además de la cantante estadounidense y reina del tex-mex, y de la agrupación que lideró David Byrne, los otros condecorados con The Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Artística), en reconocimiento a toda una carrera serán Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne y Salt-N-Pepa. «Dar la bienvenida al nuevo grupo de honrados con el Premio Especial al Mérito nos da la posibilidad de premiar y reconocer la influencia que han tenido en la comunidad musical más allá del género», indicó en un comunicado Harvey Mason Jr., presidente interino de la Academia de la grabación.

«Como creador y amante de la música estoy agradecido de haber podido evaluar a los que nos han inspirado y su impacto en un año en el que la música nos ha ayudado a mantenernos unidos», añadió.