Los Latin Grammy reúnen a Camila Cabello, Pablo Alborán y grandes figuras para su edición 2026

por | Nov 11, 2026 | Farándula, Portada | 0 Comentarios

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La Academia Latina de la Grabación anunció nuevos presentadores para una ceremonia que combinará música, deporte y entretenimiento desde Las Vegas. La transmisión podrá seguirse en Estados Unidos por televisión y plataformas digitales.

La cuenta regresiva para los Latin Grammy 2026 suma nuevos nombres. Camila Cabello, Pablo Alborán, Ryan Castro, Lila Downs, Greeicy y Trueno figuran entre las personalidades que participarán como presentadores en la edición número 27 de los premios, programada para el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La lista anunciada el 10 de noviembre también incluye a Daniela Mercury, Debi Nova, Joaquina, Luísa Sonza, Anthony Ramos, Howie D y Sara Schell. El deporte tendrá representación con el futbolista mexicano Guillermo “Memo” Ochoa y el beisbolista William Contreras.

Varios de los presentadores llegarán a la ceremonia también como nominados. Pablo Alborán compite por Mejor Álbum Pop Contemporáneo; Ryan Castro participa en las categorías de Mejor Interpretación Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana; y Trueno está nominado a Mejor Interpretación Urbana.

Las actuaciones musicales previamente confirmadas incluyen a figuras como Karol G, Rosalía, Juanes, Carín León, Grupo Frontera, Mon Laferte, Rauw​ayana y The Warning. La programación reunirá diferentes generaciones y estilos, desde la música regional mexicana y los ritmos tropicales hasta el pop y la música urbana.

En Estados Unidos, la gala televisada está anunciada para las 8:00 p. m. ET/PT, con una antesala desde las 7:00 p. m. ET/PT, por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Para los lectores de California, corresponde consultar la programación del Pacífico indicada por su proveedor.

Antes de la transmisión principal se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se entregará la mayoría de los reconocimientos. Grammy

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