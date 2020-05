Los principales líderes empresariales en California están instando al Congreso a aprobar un gasto adicional de $ 1 billón para evitar recortes presupuestarios masivos que enfrentan todos los gobiernos estatales y locales debido a Covid-19.

En una carta al Congreso, los miembros del grupo de trabajo del gobernador de California Gavin Newsom sobre negocios y recuperación de empleos escribieron: «lo peor del impacto económico [probablemente] aún está por venir».

La carta, que se envió el viernes, fue firmada por casi 100 líderes empresariales, incluido el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, el CEO de Salesforce, Marc Benioff, Priscilla Chan de la Iniciativa Chan Zuckerberg (y esposa del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg), el Director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos. y el capitalista de riesgo Ben Horowitz de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz. Puede leer la lista completa de los miembros del grupo de trabajo aquí.

«La reapertura de nuestras economías es un bienvenido paso adelante, pero el éxito de nuestros esfuerzos depende en última instancia de generar una mayor confianza entre los consumidores de que es seguro comprar y una mayor certeza para los trabajadores de que los servicios de los que dependen para hacer su trabajo permanecerán en su lugar». Sin eso, seremos una economía reabierta solo en nombre ”.

Dijeron que los fondos serían críticos para ayudar a los programas necesarios, como el rastreo de contactos y las pruebas.

«Debido a la repentina caída de la actividad económica, muchos estados, incluido California, se verán obligados a hacer recortes profundos a los programas que ayudan a esas mismas personas», dice la carta.

La carta continuó diciendo que sin la asistencia adicional del gobierno federal, el cuidado de niños, la capacitación laboral y el apoyo a las pequeñas empresas «se verán obligados a quedarse en el camino».

La carta está dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

La solicitud llega inmediatamente después de que la administración Trump y los republicanos del Senado rechacen el proyecto de ley aprobado por la Cámara para gastar $ 3 billones adicionales para el alivio de Covid-19. La legislación, que la Cámara de Representantes aprobó el viernes, incluye $ 1 billón en fondos para gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez. No se espera que el Senado controlado por los republicanos apruebe el paquete de la Cámara.

“Protegerá los servicios gubernamentales centrales como la salud pública, la seguridad pública, la educación pública y ayudará a las personas a volver al trabajo. Esta financiación ayudará a nuestros estados y ciudades, y a la economía de Estados Unidos, a salir de esta crisis más fuertes y resistentes «, decía la carta sobre los $ 1 billón en fondos para los gobiernos locales.

Newsom formó la fuerza de tarea en abril para ayudar a los californianos a recuperarse lo más rápido posible de las consecuencias económicas.

El jueves, Newsom anunció un sombrío plan de presupuesto revisado que recortaría miles de millones para abordar un déficit estatal masivo de $ 54.3 mil millones, que según él es un resultado directo de Covid-19.

Newsom dijo que anticipa que la tasa de desempleo subirá hasta un 25% a medida que la pandemia continúa afectando a la economía.

Puede leer la carta completa del grupo de trabajo a continuación:

Estimados oradores Pelosi, Líder McConnell, Líder McCarthy y Líder Schumer:

Gracias por su liderazgo durante esta crisis sin precedentes. Como miembros de la Fuerza de Tarea del Gobernador de California sobre Recuperación de Negocios y Empleos, somos líderes no políticos de diferentes sectores de la economía con el mismo objetivo: proteger la salud de los 40 millones de estadounidenses que llaman hogar a nuestro estado y sentar las bases de California. – y de Estados Unidos – recuperación económica. Le escribimos en nuestras capacidades individuales y no en nombre de nuestras empresas y organizaciones.

COVID-19 ha cambiado fundamentalmente la forma en que manejaremos nuestros negocios y organizaciones en el futuro, con lo peor del impacto económico aún por venir. La reapertura de nuestras economías es un bienvenido paso adelante, pero el éxito de nuestros esfuerzos depende en última instancia de generar una mayor confianza entre los consumidores de que es seguro comprar y una mayor certeza para los trabajadores de que los servicios en los que confían para realizar su trabajo seguirán vigentes. Sin eso, seremos una economía reabierta solo en nombre.

Los gobiernos estatales, locales y tribales son críticos para nuestra recuperación. A corto plazo, deben poder ampliar los programas necesarios, como el seguimiento de contactos y las pruebas. Dado el déficit presupuestario, también se enfrentan a decisiones imposibles, como financiar medidas de seguridad adicionales relacionadas con COVID-19 que ayudarán a las empresas a reabrir más rápidamente o evitar despidos de maestros, policías, bomberos y otros socorristas. Sin asistencia adicional del gobierno federal, los mismos programas que ayudarán a las personas a volver a sus vidas y volver al trabajo, desde el cuidado de los niños hasta la capacitación laboral y el apoyo a las pequeñas empresas, se verán obligados a quedarse en el camino.

Apreciamos profundamente la rápida asistencia financiera que el Congreso brindó a los trabajadores, las empresas y los desplazados por esta crisis sin precedentes. Pero ahora, debido a la caída repentina de la actividad económica, muchos estados, incluido California, se verán obligados a realizar recortes profundos a los programas que ayudan a esas mismas personas. Apoyamos a líderes empresariales de todo el país, de ambos lados del pasillo, que han solicitado con respeto y urgencia que el Congreso dirija $ 1 billón en ayuda directa y flexible a los estados, tribus y gobiernos locales. Protegerá los servicios gubernamentales centrales, como la salud pública, la seguridad pública, la educación pública y ayudará a las personas a volver al trabajo. Este financiamiento ayudará a nuestros estados y ciudades, y a la economía de Estados Unidos, a salir de esta crisis más fuertes y resistentes.

Le instamos a que el Congreso tome medidas rápidas y gracias una vez más por su liderazgo en esta crisis nacional.

Sinceramente,

Grupo de trabajo del gobernador sobre recuperación de negocios y empleos

