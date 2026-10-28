Love Irvine abre más de 20 proyectos para una mañana de servicio comunitario

Una mañana puede convertirse en una oportunidad para colaborar con organizaciones de la comunidad. La Ciudad de Irvine y Love Irvine anunciaron la sexta edición de Citywide Serve Day para el sábado 7 de noviembre, de 8 a.m. a mediodía.

La convocatoria reúne más de 20 proyectos y conecta a quienes desean ayudar con organizaciones sin fines de lucro, escuelas, entidades públicas y comunidades de fe. La variedad de tareas permite buscar una actividad de acuerdo con los intereses y la disponibilidad de cada participante.

Entre los proyectos anunciados figuran la cosecha de productos en Harvest Solutions Farm, la clasificación de alimentos para South County Outreach y el apoyo al Pollinator Project de Farm + Food Lab. También se contempla elaborar mantas para el Batallón de Marines 2/11 y preparar canastas de agradecimiento para el Departamento de Policía de Irvine.

El encuentro de apertura comenzará a las 7:30 a.m. en Woodbridge Village Center. Después, los voluntarios se trasladarán a las ubicaciones correspondientes a sus proyectos. La lista de opciones y el registro están disponibles en loveirvine.org/serveday.

Antes de inscribirse, conviene revisar la descripción del proyecto elegido, confirmar el punto de reunión y consultar los requisitos de participación. Si se planea asistir con menores, es recomendable preguntar por las edades permitidas y el acompañamiento necesario.

La jornada ofrece una forma concreta de conocer el trabajo de organizaciones locales y destinar unas horas a una tarea compartida. La información municipal dirige a los interesados al sitio de Love Irvine para consultar las oportunidades disponibles.