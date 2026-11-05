Majo Aguilar es homenajeada con una estrella en la Plaza México

La cantante Majo Aguilar sigue cosechando éxitos a nivel internacional y prueba de ello es la reciente revelación de su propia Estrella Maya en la Plaza México en Lynwood, California.

Fue durante la tarde del pasado 30 de octubre que la integrante de la dinastía Aguilar se dio cita en la emblemática plaza para la ceremonia que celebró su labor como representante del regional mexicano.

Y es que recordemos que la Estrella Maya es un reconocimiento que se entrega a artistas y personalidades destacadas por su trayectoria y sus aportaciones a la cultura, el entretenimiento y la comunidad latina.

Dicha placa, a diferencia de la estrella de Hollywood, tiene como símbolo un jeroglífico maya que representa un destello en el cielo. Las placas, elaboradas en bronce, se colocan en la zona peatonal de la plaza ubicada en Lynwood, California, Estados Unidos.

Además de Majo Aguilar, otras personalidades que han sido reconocidas con la Estrella Maya son: Bronco, Ramón Ayala, Leo Dan, Marisela y Angélica María, entre otros.

Cabe mencionar que la estrella de Majo Aguilar yace a solo unos pasos de la que su abuela, la también intérprete Flor Silvestre, recibió años atrás.

Majo Aguilar y A.B. Quintanilla lanzan terma “Desenamorando”

Majo Aguilar se embarca en un nuevo capítulo de su carrera musical al colaborar con A.B. Quintanilla, hermano de Selena, en el lanzamiento de “Desenamorando”.

Esta colaboración, en conjunto con Son’s of Cumbia, será lanzada al público el pasado 22 de Octubre. Majo es la primera artista invitada en el próximo álbum de Quintanilla, quien expresó su gratitud hacia la cantante mexicana por unirse a este proyecto a través de sus redes sociales.

A.B. compartió un adelanto de la canción y agradeció a Majo por su talento, escribiendo: “Gracias @majo__aguilar por creer en este proyecto y compartir tu increíble talento conmigo… Este jueves 22 por fin podrán escuchar lo que preparamos”.

La respuesta de Majo fue entusiasta, mostrando el entusiasmo por esta colaboración: “A.B., qué felicidad esta colaboración. ¡Ya quiero que todos escuchen el corazón que le pusimos a esta canción!”, respondió la intérprete. El lanzamiento de “Desenamorando” es un puente entre generaciones de la música latina y añade una colaboración internacional al recorrido de Majo en el regional mexicano.