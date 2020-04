Los programas proporcionan a las familias un apoyo crítico

ARLINGTON, Virginia, 1 de abril de 2020 — March of Dimes, la organización líder en la lucha por la salud de las madres y los bebés, presentó hoy una serie de servicios y recursos sin costo alguno para las madres embarazadas y las madres primerizas, con el fin de brindarles el asesoramiento y apoyo que necesitan a medida que el país lucha por combatir la propagación del COVID-19. A medida que la sociedad se adapta a las nuevas directrices de salud pública, las mujeres embarazadas y las madres primerizas se enfrentan a un desafío único: cómo prepararse mejor para el parto, el cuidado del bebé y optimizar su propia salud y bienestar, así como el de su recién nacido.

«La aparición del COVID-19 y el efecto que está teniendo en las familias de todo el mundo es realmente devastador», dijo Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes. «Estamos preocupados por las mujeres embarazadas y los bebés que pueden estar en riesgo de enfermarse durante esta pandemia y estamos aquí para apoyarlos con recursos críticos y servicios gratuitos para satisfacer sus necesidades actuales y futuras».

Desde la educación sobre la salud hasta la recaudación de fondos para apoyar la investigación de la vacuna y el tratamiento contra el COVID-19, pasando por el apoyo crítico a los padres con bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales o UCIN (NICU, por sus siglas en inglés), March of Dimes ofrece una variedad de programas para apoyar a las madres y los bebés durante la pandemia. La organización también está trabajando activamente para forjar asociaciones con proveedores externos que están ayudando a las mamás y sus bebés. Específicamente, estos programas incluyen:

Apoyo virtual para los padres de la UCIN con NICU Family Support®: March of Dimes está ofreciendo un programa virtual de apoyo familiar en la UCIN (NICU Family Support, o NFS) con sus socios hospitalarios, para proporcionar educación y apoyo a los padres con bebés en la UCIN a través de una plataforma digital en los hospitales de todo el país. Esto asegura que las familias puedan seguir recibiendo el apoyo y la educación que necesitan, al tiempo que se mantienen los protocolos hospitalarios para el control de infecciones. Además, estamos manteniendo gratuitos nuestros recursos educativos para el personal hospitalario asociado al programa NFS, que incluyen una sesión sobre el cuidado personal de los proveedores de cuidados. Actualizaciones sobre el COVID-19 para madres y familias mediante la aplicación My NICU Baby®: La aplicación My NICU Baby® de March of Dimes proporciona información sobre el COVID-19 relevante para las familias con un niño en la UCIN. Incluye videos sobre el control de infecciones y el cuidado personal de los padres, así como maneras de apoyar a los hermanos y opciones para conectarse con otras familias con niños en la UCIN. La aplicación está disponible de forma gratuita para todas las familias de la UCIN en todo el país a través de Apple Store y Google Play. Para obtener más información, visite el sitio: mynicubaby.org Conozca las últimas noticias sobre el impacto del COVID-19 en las mamás y los bebés con los eventos en vivo de Facebook con expertos en salud materno-infantil: La presidenta y CEO de March of Dimes, Stacey D. Stewart, está organizando conversaciones informales con expertos en salud pública y otros para abordar temas relacionados con las futuras mamás y los nuevos padres mediante Facebook Live. Estas sesiones guiarán a las familias con las herramientas que necesitan para prepararse para el nacimiento y el cuidado de un recién nacido en casa. Prepárese para el embarazo en casa con los grupos virtuales de apoyo al embarazo: March of Dimes ofrecerá Grupos Virtuales de Apoyo al Embarazo (Supportive Pregnancy Virtual Groups, o SPVG) para proporcionar a las familias que esperan un bebé apoyo social en este momento de necesidad. El enfoque principal del programa es involucrar a los participantes en el diálogo para fomentar el aprendizaje y el apoyo entre pares. Estas sesiones de grupo están pensadas para complementar la atención médica, pero no para sustituirla; sin embargo, los participantes tendrán acceso a los recursos de Becoming a Mom Online, para ayudar a las futuras madres a prepararse para el embarazo. March of Dimes también está planificando un programa piloto con un proveedor de telesalud centrado en el apoyo a pedido para las madres y los bebés. Apoyo a la investigación para una vacuna y tratamiento contra el COVID-19 con el Fondo de Intervención y Apoyo COVID-19 para las Mamás y los Bebés : March of Dimes lanzó recientemente el fondo Mom and Baby COVID-19 Intervention and Support Fund, que proporcionará fondos para apoyar la investigación de las intervenciones necesarias para prevenir o tratar el COVID-19, abogar en nombre de las mamás y los bebés sobre este tema y educar al público sobre las medidas de precaución. Comidas para el personal hospitalario de la UCIN: March of Dimes entrega comidas y bocadillos al personal de la NICU para apoyarlos mientras trabajan en la primera línea de esta pandemia.

«Si bien el distanciamiento social y la autocuarentena son esenciales para aplanar la curva en esta pandemia, estas políticas afectan la salud y el bienestar de las madres y los bebés», comentó el Dr. Rahul Gupta, vicepresidente sénior y director general médico y de salud de March of Dimes. «Es por eso que March of Dimes está ofreciendo servicios de apoyo virtual gratuitos, incluyendo apoyo grupal para las futuras mamás, información crítica para los padres de la UCIN y conversaciones informativas en vivo con expertos en salud materno-infantil. En este momento de necesidad, March of Dimes está aquí para apoyar la salud de todas las mamás y sus bebés».

Estos programas gratuitos están disponibles para el público y se puede acceder a ellos a través del sitio web de March of Dimes o nuestros canales en las redes sociales. March of Dimes también continúa proporcionando información y orientación a las mujeres embarazadas y a las nuevas mamás en su blog newsmomsneed.org.

