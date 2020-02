El Legendario Ícono Mexicano Continuará Su Gira Durante El 2020

La Preventa Para Tarjetahabientes Citi Comienza El 4 De Febrero.

La Venta Para El Público General Inicia El 7 De Febrero

Los Ángeles, CA (Lunes, 3 de febrero de 2020). Tras el éxito de “El MÁS Querido Tour” a lo largo de 2019, Marco Antonio Solís, una de las figuras más queridas y célebres de la música latina, regresa esta primavera para presentar la segunda etapa de la gira por los Estados Unidos.

La nueva etapa de la gira “El MÁS Querido” comenzará el próximo 24 de abril en el Xcel Energy Center, en Saint Paul, Minnesota y seguirá a otras 14 ciudades, incluyendo, San Antonio, Tulsa, Boise, Portland y Albuquerque, para finalizar en el Honda Center de Anaheim, donde Solís mantiene el récord de el mayor número de presentaciones con 11 conciertos.

Las entradas estarán a la venta para el público general a partir del 7 de febrero a las 10am hora local, a través de Ticketmaster.com. Citi es la tarjeta de crédito oficial de la preventa de la gira, por lo que los tarjetahabientes de Citi en los Estados Unidos podrán comprar los boletos en preventa a partir del martes 4 de febrero a las 10am hora local, hasta el 6 de febrero a las 10pm hora local, a través de Citi Entertainment®. Para más información sobre la preventa, visite www.citientertainment.com.

En el verano de 2019, Solís emprendió su gira “El MÁS Querido” en los Estados Unidos, con la que visitó 16 de las principales ciudades del país y agotó las entradas para todos los conciertos, incluida su histórica presentación a casa llena en el Madison Square Garden de Nueva York. Asimismo, Solís realizó su muy esperado debut en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, con un sold out, y deleitando a 17.000 fanáticos durante una presentación sin precedentes. Esta etapa por la Unión Americana en el 2019 finalizó con otro concierto abarrotado en el AmericanAirlines Arena de Miami, donde ofreció a sus fanáticos una noche inolvidable, al compartir sus más grandes éxitos y demostrar que la música romántica nunca pasa de moda.

En noviembre, “El Poeta del Siglo” llevó su aclamada gira a Centro y Suramérica, para presentarse con tremendo éxito frente a 150.000 fanáticos en conciertos agotados en Ecuador, Colombia, Aruba, Chile, El Salvador y Guatemala.

En cada uno de los conciertos que conformaron la gira a lo largo de 2019, Solís contó con la compañía de sus dos talentosas hijas, Alison y Marla Solís, quienes continúan creciendo y brillando como artistas con luz propia. Tras interpretar junto a su padre canciones como “Basta Ya” y “Dónde Estará Mi Primavera”, las hermanas recibieron una extraordinaria bienvenida en cada presentación, demostrando que también llevan en sus venas su incomparable pasión, amor y respeto por la música.

Fechas de la gira “El MÁS Querido” 2020

24 de abril – Xcel Energy Center – Saint Paul, Minnesota

25 de abril – Sprint Center – Kansas City, Missouri

30 de mayo – Prudential Center – Newark, New Jersey

31 de mayo – EagleBank Arena – Washington, D.C.

14 de agosto – Baxter Arena – Omaha, Nebraska

15 de agosto – Allstate Arena – Chicago, Illinois

21 de agosto – BOK Center – Tulsa, Oklahoma

22 de agosto – AT&T Center – San Antonio, Texas

28 de agosto – Santa Ana Star Center – Albuquerque, Nuevo México

29 de agosto – Tucson Arena – Tucson, Arizona

4 de septiembre – Theater of the Clouds at Moda Center – Portland, Oregon

5 de septiembre – Ford Idaho Center – Boise, Indiana

25 de septiembre – Save Mart Center – Fresno, California

26 de septiembre – Honda Center – Anaheim, California