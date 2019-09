Marco Antonio Solís triunfa este fin de semana con dos espectaculares presentaciones sold out en el Honda Center de Anaheim y el Save Smart Center de Fresno

“El Buki” Se Presentó Por Décima Ocasión En El Honda Center De Anaheim, Convirtiéndose En El Artista Que Se Ha Presentado En Más Ocasiones en Dicho Recinto

Los Ángeles, CA. (27 de agosto, 2018). Este fin de semana, el legendario cantautor, Marco Antonio Solís, conquistó de nueva cuenta a sus seguidores en el estado de California con dos fechas Sold Out como parte de su gira ‘Y La Historia Continúa’.

El viernes, 24 de agosto ‘El Poeta Del Siglo’ se presentó en el imponente Honda Center de la ciudad de Anaheim, frente a un público de más de 12,000 asistentes. Con esta presentación, ‘El Buki’ se convierte en el artista que se ha presentado en más ocasiones en dicho recinto, con un total de 10 fechas. La cocina del Honda Center horneó un hermoso pastel exclusivamente para celebrar este monumental acontecimiento.

Para continuar con esta segunda parte de la exitosa gira, el sábado, 25 de agosto, el artista enamoró al público de la ciudad de Fresno en el Save Smart Center, durante una presentación igualmente abarrotada.

Ambas fechas gozaron del apoyo de Alison y Marla Solís, hijas del icónico artista, quienes tomaron el escenario para interpretar los éxitos románticos: «Extrañándote» y «Ya te olvidé». Además, las dos noches estuvieron llenas sorpresas y momentos espectaculares, donde no podían faltar su inigualable banda de más de 15 músicos en escena, así como sus hermosas bailarinas. Entre las grandes canciones que formaron parte del repertorio se encuentran himnos como: “No Puedo Olvidarla”, “Si No Te Hubieras Ido”, «Pero Te Vas A Arrepentir«, “Tu Cárcel”, y “¿A Dónde Vamos A Parar?”, las cuales fueron coreadas por los asistentes al unísono de principio a fin.

Esta segunda parte de la inigualable gira ‘Y La Historia Continúa’ por la Unión Americana viajará a una docena de ciudades en los estados de California, Washington, Arizona, Oklahoma, y Nuevo México.

Entre las fechas más esperadas del tour se encuentran el show en San Diego el próximo 3 de noviembre, puesto que marca el gran regreso de Marco Antonio Solís a la ciudad californiana después de 3 años de no presentarse ahí, y la presentación en Ontario, California, donde se presentará por primera vez el próximo 2 de noviembre en el Citizens Bank Arena.

Lo que dice la prensa:

“El Honda Center de Anaheim le rinde homenaje a Marco Antonio Solís y el público vuelve a responder a la leyenda”. – Hoy Los Ángeles

“El Buki dio muestra una vez más del por qué es toda una leyenda. Desde que abrió la noche con “No Puedo Olvidarla”, la gente del centro de conciertos hizo vibrar sus pulmones al máximo para dar la bienvenida con un estruendoso grito al gran señor que electrizó Anaheim con su presencia”.

– El Excelsior California

“Marco Antonio Solis still has that “it” factor, leaves fans at the Honda Center wanting MAS!.” – The Hollywood 360

PRÓXIMAS FECHAS DE MAS “Y LA HISTORIA CONTINÚA TOUR”:

1 de Septiembre – Sunlight Supply Amphitheater – Ridgefield, WA

2 de Septiembre – White River Amphitheater – Auburn, WA

13 de Octubre – SAP Center – San José, CA

14 de Octubre – Stockton Arena – Stockton, CA

20 de Octubre – Chesapeake Energy Arena – Oklahoma City, OK

26 de Octubre – Tucson Arena – Tucson, AZ

27 de Octubre – Santa Ana Star Center – Albuquerque, NM

2 de Noviembre – Citizens Business Bank Arena – Ontario, CA

3 de Noviembre – Valley View Casino Arena – San Diego, CA

