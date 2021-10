Una guía para elevar tu inteligencia emocional escrita en términos sencillos, que te ayudará a tomar control de tus emociones y a sentirte motivado y feliz

Avalado por Bryan Tracy, Cesar Lozano, Camilo Cruz, Rashel Diaz, Pilar Sordo, entre otros, que aseguran «Yo Pude ¡Tú Puedes!» cambiará vidas

MIAMI, 9 de septiembre de 2021 — La especialista colombiana en desarrollo humano y entrenadora corporativa Fortune 500, Margarita Pasos, lanza su esperado libro «Yo Pude ¡Tú Puedes!», en el que comparte sus más de 25 años de experiencia como conferencista y motivadora, para ayudar a las personas mediante una lectura fácil a tomar control de su bienestar emocional usando técnicas de psicología cognitiva y diálogo interno.

Más que un libro, «Yo Pude ¡Tú Puedes!», es una guía sencilla para desarrollar la inteligencia emocional, con técnicas de cómo manejar la mente ante emociones negativas como el miedo, la ansiedad, el enojo y el estrés y con ello «tomar el control de tu bienestar y remover los frenos que te limitan», explica Pasos, quien se ha abierto camino como una exitosa conferencista y entrenadora empresarial de compañías Fortune 500 y una entrenadora personal que ha cambiado las vidas de decenas de miles de personas en más de 35 países.

«Es un libro que puedes leer y entender los conceptos fácil y rápidamente para empezar a ver cambios en tu vida… prácticas que te van a ayudar a tomar control de tu bienestar emocional y a sentirte más tranquilo, más motivado y no como una víctima de tus emociones», agrega la co-fundadora de la universidad online «Pasos al Éxito» y experta en desarrollar actitudes mentales a través de cursos digitales y presenciales, talleres y charlas sobre inteligencia emocional, ventas, alto desempeño, marca personal, psicología del éxito, diálogo interno, entre otras.

Pasos, quien además es entrenadora corporativa senior y socia en el desarrollo del contenido para el mercado hispano del gurú de las ventas y el alto desempeño Brian Tracy, afirma que su misión con este libro es ayudar a otras personas a que no sufran lo que ella vivió en un momento de su vida cuando le tocó enfrentar un ataque de pánico en un aeropuerto, lo que cambió su vida. «Yo pensé que era un infarto, no podía respirar y pensé que me iba a morir, logré que la aerolínea me devolviera a mi casa y luego fui a ver a cardiólogos y neurólogos y todos me decían que estaba bien, que lo que tenía era estrés», afirma.

«Pasé tres meses deprimida, no podía comer, bajé 17 libras de peso en tres semanas y no era capaz de salir de mi casa, es difícil de explicar, pero recuerdo entonces que mi esposo me leyó un libro a través del cual aprendí que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma y me di cuenta que yo tenía «radio miseria» sintonizada en mi mente desde que me levantaba en las mañanas y que era una persona supremamente negativa, todo el tiempo pensaba que algo malo iba a pasar y cuando tu mundo interior está tan mal, obviamente llega un momento en que tu cuerpo no aguanta y tus emociones se desbordan», agrega.

A través de este libro Pasos quiere que las personas no tengan que sufrir tanto antes de encontrar ideas y prácticas que les van a ayudar a lograr el bienestar emocional. «Quiero compartir lo que me cambió a mí la vida y me ha permitido ayudar a miles de personas a cambiar sus vidas también», señala.

La entrenadora personal y corporativa lleva escribiendo este libro desde hace más de 20 años en su mente, pero fue al comienzo de la pandemia que decidió completarlo pues sabía la gran necesidad que tendrían las personas para manejar sus emociones y entendió que era el momento para dar lo que ella había recibido. Por todo esto, el texto llega en un momento muy oportuno. «Son momentos difíciles en los que tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, y nuestro lenguaje es parte de lo que está bajo nuestro control: Es diferente decir estoy encerrado en casa a decir estoy protegido en casa. Tengo que trabajar desde mi casa, es muy diferente a tengo la oportunidad de trabajar desde mi casa».

Una de las motivaciones que le hizo pasar de ser solo entrenadora comercial a motivadora y experta en la inteligencia emocional, es que sus alumnos cada vez le pedían más ayuda para manejar el estrés y la ansiedad.

El libro enseña varias técnicas para tomar control del bienestar emocional, entre ellas: aprender a manejar el diálogo interno, con la técnica de escribe, cuestiona y cambia; la atención plena o Mindfulness, salir de la mente y tranquilizarse y el triángulo de las emociones de cómo se forma una emoción.

«Un evento es neutral, por ejemplo, el tráfico. La parte que nos complica no es la realidad (el tráfico) sino la realidad interpretada, que es la parte dos del triángulo. Por ejemplo «que desgracia este tráfico» es una interpretación muy diferente a «voy a aprovechar el tráfico para oír un podcast». Según tu interpretación viene la consecuencia, que es el tercer paso: sentirse estresado o sentirse relajado. Entonces no es el evento, es la interpretación que le damos al evento lo que nos hace sentir bien o mal», explica Pasos.

El esperado libro contiene también varios regalos para descargar como una guía con los ejercicios editables para el computador, una meditación para relajarse y tranquilizarse, un audio para reprogramar la mente y un ejercicio descargable para encontrar tu verdadero propósito de vida.

«Yo pude, Tu puedes» ya está disponible en Amazon y también puede ser adquirido AQUI y con sesiones prácticas en www.pasosalexito.com

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE — @NewConceptPR