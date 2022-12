María León gana Mira Quien Baila All Stars 2022

La cantautora se mostró muy emocionada al recibir el premio de $35,000 que será donados

21 de noviembre, 2022. María León resultó ganadora en “Mira Quien Baila All Stars 2022”, concurso que fue transmitido cada domingo por las últimas 6 semanas por Univisión.

Trás una temporada de casi 2 meses de producción, anoche culminó el concurso donde María quedó como finalista junto a Ana Isabelle. La reconocida cantautora se lanzó a este reto conmovida por su pasión por el baile y la gran motivación de apoyar su causa por los niños enfermos de cáncer. La donación se hará a través de The Research Foundation para beneficio de Mexico Sonríe.

Durante el pasado mes, María mostró su versatilidad en distintos ritmos, y anoche cerró con broche de oro con el tema de la película Dirty Dancing, The Time of my Life, dejando una vez más estremecidos a los jueces y televidentes con su baile.

Sin duda, María se fue posicionando como una de las favoritas del programa desde el inicio, cautivando con su talento, su impecable coreografía, su gracia y sensibilidad.

La multifacética artista se marchó inmediatamente a México para cumplir con fechas de shows que tenía pautados, y la promoción de su álbum Alquimia que salío a mediados de año.

El interés que despertó en los medios y el público a través de esta temporada en MQB, ha sido tal que María regresará la próxima semana a Miami a atender solicitudes de medios que han quedado pendientes para hablar con la cantautora.