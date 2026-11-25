Newport Dunes inaugura el viernes 27 de noviembre su exhibición navideña. La entrada al encendido es gratuita y el estacionamiento cuesta $15 esa noche.

Árboles de Navidad y figuras iluminadas flotarán sobre el agua en Newport Dunes, en la 36.ª edición de Lighting of the Bay. El viernes 27, la jornada inaugural será de 4 a 9 p.m. El encendido está previsto alrededor de las 6 p.m., con Santa a cargo de activar las luces. La programación anunciada incluye manualidades, fotos con Santa y una película navideña en la playa.

La exhibición permanecerá encendida cada noche hasta el 3 de enero de 2027, desde el atardecer. El recinto está en 1131 Back Bay Drive, Newport Beach, CA 92660. Las actividades del festival pueden verse afectadas por el clima.

Programa de la noche inaugural · Calendario de la exhibición