El Clásico Nacional se jugará el domingo 19 de abril en la Perla Tapatía

Ya está listo el Calendario del Clausura 2020, torneo que se jugará con el formato anterior al Apertura 2019, mismo que tendrá a 18 equipos y 17 jornadas tras la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Sin embargo, la principal novedad es que a partir del 2020 habrá jueves de futbol, toda vez que las fechas 2, 5, 14 y 16 tendrán un «Thursday Night Football», situación que ya había sido implementada desde el segundo semestre del 2019 en el Ascenso MX, con lo que habrá más días con futbol a cada semana. La J1 del C2020 iniciará el 10 de enero con dos partidos, ambos a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) con el Tijuana vs. Santos y el Monarcas vs. Toluca.

En tanto y como ya había sido anunciado, los partidos de esa fecha tanto de Rayados como de América (ambos finalistas en el Apertura 2019), serán reprogramados para el 4 y 5 de febrero ante Necaxa y Puebla respectivamente.

En tanto, el Clásico Nacional entre Chivas y América, se jugará el próximo semestre con el Rebaño como local el domingo 19 de abril ante las Águilas en el Estadio Akron, aunque aún sin que hasta el momento se sepa qué televisora lo transmitirá, toda vez que Guadalajara no ha llegado a un acuerdo. En la Jornada 14, el sábado 18 de abril se jugará el Clásico Regio en el Volcán entre Tigres y Rayados, mientras que la Jornada 9 se disputará en Ciudad Universitaria el domingo 8 de marzo el Pumas vs. América a las 12:00 del día, misma fecha en la que se jugará el Clásico Tapatío, el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. Una semana después en la Fecha 10, el domingo 15 de marzo, se disputará el América vs. Cruz Azul en el Estadio Azteca a las 20:00 horas.

La Liguilla empieza el 13 de mayo con la Ida de Cuartos de Final, mientras que la Final de Vuelta se jugará el domingo 31 de mayo.