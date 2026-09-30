Más Vale Sola Inicia Grabaciones De Su Tercera Temporada

La serie de comedia Más vale sola, protagonizada por María Elena Saldaña, “La Güereja”, y Cecilia Galliano, comenzó las grabaciones de su tercera temporada con una ceremonia religiosa en el Foro 8 de Televisa San Ángel.

Esta nueva entrega traerá más enredos para la familia Maldonado, cuya casa volverá a estar en peligro. Ante la posibilidad de perderla, sus integrantes deberán unirse para enfrentar la crisis, entre situaciones inesperadas, romance y buen humor.

Pilar, interpretada por Cecilia Galliano, cuestionará el prototipo de galanes que ha buscado, mientras que Julieta, personaje de María Elena Saldaña, conocerá a un buen hombre que terminará huyendo ante la neurosis familiar. Por su parte, Amador, interpretado por Manuel “El Flaco” Ibáñez, se convertirá en el amor de una hermosa exmodelo.

A través de estas historias, los Maldonado confirmarán que los problemas se enfrentan mejor en familia, con amor y con buen humor.

Además de sus protagonistas, el elenco cuenta con las actuaciones de Manuel “El Flaco” Ibáñez, Alexis Ayala, Tony Balardi, Aída Pierce, Melissa Ortega, Chaparro Chuacheneger, Michel López, Dany Ibáñez, Diana Carreiro, Ricardo Mendoza “El Coyote” y Daniela Baeza.

La ceremonia que marcó el inicio de las grabaciones fue oficiada por el padre Miguel Ángel Cortez. Asistieron el equipo de producción, el personal del Foro 8 y los directores de escena y cámaras, Abril Mayett y Gabriel Vázquez Bulman, respectivamente.

Más vale sola es una idea original de Reynaldo López, productor con trayectoria en programas de comedia como Picardía mexicana, La hora pico, HOY, El privilegio de mandar y La parodia.

Fuente: TelevisaUnivision.