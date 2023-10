Menudo, la icónica boy band latina, se apoderó del escenario del Walt Disney World’s Disney Springs durante dos increíbles noches de música y entretenimiento que dejaron al público asombrado.

Las presentaciones, donde destacaron sus dos primeros temas «Mi Amore» y «Feelin'», estuvieron acompañadas de un adelanto del sencillo “Tú y Yo”; uno de los seis temas que está incluido en su próximo EP, titulado «Un Nuevo Comienzo» que saldrá al mercado este próximo viernes, 20 de octubre.

Mientras Menudo mostraba su talento y carisma en el escenario, la energía en Disney Springs fue electrizante. Los seguidores disfrutaron de una presentación cautivadora que incluyó canciones clásicas de las películas de Disney.

Uno de los momentos emocionante del espectáculo fue cuando los chicos deleitaron al público revisitando algunas de sus canciones favoritas de Disney. Este mágico popurrí incluyó clásicos como «Friend Like Me» y «A Whole New World» de Aladdín, «Beauty and The Beast,» el encantador «Un Poco Loco» de Coco y el icónico «A Pirate’s Life For Me.» Fue un conmovedor homenaje a la magia de Disney y una experiencia inolvidable para los fans de todas las edades.

Esta semana tiene una gran importancia para Menudo, no solo por el lanzamiento de su primer y muy esperado EP, sino también, porque por primera vez se presentarán en la ciudad que les dio su inicio como la nueva generación de Menudo.

Este sábado, la agrupación se presentará en el iHeart Radio’s Fiesta Latina en el Kaseya Center en Miami, Florida. Por primera vez, compartirán escenario con superestrellas latinas incluyendo a Chayanne, Ricardo Montaner, Yandel y Olga Tañon, entre otros, consolidándose su estatus como una fuerza fresca, juvenil y sana en la industria de la música latina.

Menudo es una reconocida banda de chicos latinos con una rica historia de éxito en la industria de la música. Con un legado que abarca décadas, Menudo ha cautivado al público de todo el mundo con su música contagiosa y actuaciones inolvidables. La nueva generación que conforma ‘Un nuevo comienzo’ está formada por Nicolás Calero (11), Ezra Gillmore (13), Gabriel Rossell (14), Andrés Pirela (15) y Alejandro Querales (15).

Mistar ENTERTAINMENT es una subsidiaria con sede en Miami y de propiedad total de Menudo Productions, LLC. La compañía está dirigida por el veterano de 30 años de la industria musical Neil Levine (Penalty Recordings / Penalty Entertainment) y es distribuida en todo el mundo por The Orchard. Además de MENUDO, Mistar está desarrollando múltiples artistas pop latinos para su lanzamiento en 2024.

MENUDO PRODUCTIONS está dirigida por el ejecutivo de música latina de 30 años y veterano de la producción de televisión Angel Zamora y es propiedad de Mario López (actor y presentador de televisión), Mark Schulman (3 Arts Entertainment) y Menudo International, LLC, que está dirigida por Paul Tarnopol (CEO de Menudo Productions, copropietario de Brunswick Records).