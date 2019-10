En una elegante ceremonia en la que un reparto estelar de talentos del futbol se dieron cita en el Teatro Scala de Milán, los principales protagonistas del balonpie vieron recompensados sus desempeños de la pasada campaña en los The Best FIFA Football 2019.

En uno de los epicentros culturales del planeta, Lionel Messi y Juergen Klopp se llevaron los principales honores masculinos con los premios The Best al Jugador de la FIFA y al Entrenador de Fútbol Masculino, respectivamente, tras una notoria temporada 2018/19 en la que ambos obtuvieron un montón de trofeos y galardones individuales.

En fútbol femenino, entretanto, fue un año muy fructífero para Estados Unidos, ya que Megan Rapinoe y Jill Ellis fueron distinguidas por su importante papel en el triunfo de las Barras y Estrellas en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 con los premios The Best a la Jugadora de la FIFA y al Entrenador de Fútbol Femenino, respectivamente. En un acto muy orientado a celebrar el fútbol femenino para honrar el legado de un Mundial de Francia 2019 que batió récords, Sari van Veenendaal fue nombrada como la primera ganadora del premio The Best a la Guardameta de la FIFA. La holandesa se unió a su homólogo masculino Alisson, que recibió el premio The Best al Guardameta de la FIFA.