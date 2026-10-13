Mexican Spotlight Celebrará el Cine Mexicano Con “Campeón Gabacho” en el Newport Beach Film Festival

por | Oct 13, 2026 | Comunidad , Portada |

La función se realizará el lunes 19 de octubre a las 7:30 p. m., como parte de una noche dedicada al cine y la cultura de México.

El cine mexicano tendrá un espacio especial en la edición número 27 del Newport Beach Film Festival con Mexican Spotlight, una celebración que presentará Campeón Gabacho, película dirigida por Jonás Cuarón.

La cita será el lunes 19 de octubre de 2026, a las 7:30 p. m., y ofrecerá al público de Orange County la oportunidad de acercarse a una historia de migración, perseverancia y búsqueda de nuevas oportunidades.

Una Historia de Lucha Dentro y Fuera del Ring

Campeón Gabacho sigue a un migrante mexicano que encuentra en el boxeo una manera de enfrentar los obstáculos y la discriminación en Estados Unidos. Su determinación y optimismo lo impulsan a abrirse camino y encontrar un éxito inesperado.

La película cuenta con las actuaciones de Eddie Marsan, Rosario Dawson y Marvin Jones III. Su presentación será el eje de Mexican Spotlight, una iniciativa del festival que celebra las voces y el talento del cine mexicano contemporáneo.

Una Invitación Para la Comunidad de Orange County

Para quienes disfrutan descubrir películas y apoyar las historias mexicanas en la pantalla grande, esta función ofrece una opción para incluir en la agenda cultural de octubre.

Mexican Spotlight forma parte del Newport Beach Film Festival, que se celebrará del 15 al 22 de octubre de 2026, con una programación internacional y encuentros dedicados al cine.

Información y Entradas

Evento: Mexican Spotlight – Campeón Gabacho

Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026

Hora: 7:30 p. m.

Consulta la sede, la disponibilidad y las opciones de entradas en la ficha del evento:

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