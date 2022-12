México y Argentina se verán las caras una ves más en un fundamental partido por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Ambas escuadras necesitan ganar para no complicar sus chances de clasificar a los octavos de final. Ambas selecciones se enfrentarán el día sábado 26 de noviembre. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Lusail, ubicado en la ciudad de Lusail, Catar.

Uno de los mejores partidos de Qatar 2022

Hace algunas semanas se reveló que Argentina vs México era el juego con mayor demanda de boletos, superando así enfrentamientos de la Fase de Grupos como Inglaterra vs Estados Unidos, España vs Alemania, Portugal vs Uruguay, Bélgica vs Croacia o Francia vs Dinamarca.

Los antecedentes de México y Argentina en Mundiales

Estos dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones dentro de la Copa del Mundo, siendo ambos resultados favorables para los sudamericanos. La primera de ellas fue en los octavos de final de Alemania 2006. La albiceleste se impuso con un gol de Maxi Rodríguez en el tiempo extra. Cuatro años más tarde, la historia se repitió en Sudáfrica 2010, cuando los albicelestes ganaron con marcador de 3-1, también en instancia de octavos de final. Además, México ya enfrentó a Argentina bajo el mando de Gerardo Martino como director técnico en partido amistoso de Fecha FIFA. Los Tricolores cayeron con marcador de 4-0 gracias a un triplete de Lautaro Martínez y un penal de Leandro Daniel Paredes.