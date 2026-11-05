Milwaukee conquista su primera Serie Mundial

Los Brewers derrotaron 4-1 a los Rays en el quinto juego del Clásico de Otoño de 2026 para conquistar el primer título de Serie Mundial en su historia

Los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que no privilegia los grandes batazos y que juega en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, se coronaron campeones de la Serie Mundial por primera vez en la historia.

Milwaukee, a celebrar: con una cerveza y los preparativos para un desfile.

El joven as Jacob Misiorowski lanzó 5 2/3 entradas sin permitir anotaciones y con apenas dos hits, el novato Cooper Pratt conectó otros dos imparables e impulsó dos carreras, y los Cerveceros vencieron el miércoles 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego para desatar una celebración largamente esperada entre miles de aficionados que hicieron el viaje al Tropicana Field.

Misiorowski salió del juego por un calambre en la pantorrilla derecha. Recibió una ovación de pie por parte de los fanáticos de la Brew-Crew, que se adueñaron de la sección del graderío ubicada detrás del dugout de Milwaukee durante los últimos tres juegos.

Pratt, de 22 años, estableció un récord de novato en una Serie Mundial con seis hits consecutivos antes de un elevado de sacrificio en la sexta entrada. El venezolano Jackson Chourio fijó un récord de un Clásico de Otoño a cinco juegos con 11 hits.

El título de la Serie Mundial llega en la temporada número 58 de una franquicia que comenzó como los Pilotos de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee al año siguiente. La única visita previa de los Cerveceros a la Serie Mundial, en 1982, terminó en desconsuelo cuando dejaron escapar una ventaja de 3-1 en la sexta entrada del séptimo encuentero y perdieron 6-3 ante los Cardenales de San Luis.

El título de la Serie Mundial llega en la temporada número 58 de una franquicia que comenzó como los Pilotos de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee al año siguiente.

La única visita previa de los Cerveceros a la Serie Mundial, en 1982, terminó en desconsuelo cuando dejaron escapar una ventaja de 3-1 en la sexta entrada del séptimo encuentero y perdieron 6-3 ante los Cardenales de San Luis.

Ahora solo quedan cuatro equipos que no han ganado el Clásico de Otoño: San Diego Padres, Seattle Mariners, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays.