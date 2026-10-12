Min Jin Lee Visita La Habra Para Un Encuentro Literario Este 12 de Octubre

La autora de Pachinko participa en A Slice of Literary Orange, el programa de encuentros de OC Public Libraries.

La autora Min Jin Lee visitará La Habra el lunes 12 de octubre a las 6:30 p. m. como invitada de A Slice of Literary Orange, el programa de encuentros literarios de OC Public Libraries. La actividad tendrá lugar en La Habra City Hall, en 110 E. La Habra Blvd., La Habra, CA 90631.

El encuentro celebra American Hagwon, su nueva novela, y brinda a los lectores del Condado de Orange la oportunidad de conocer a una escritora cuya trayectoria está vinculada con relatos de inmigración y diáspora.

No se requiere registro. OC Public Libraries recomienda llegar temprano e informa que habrá una cantidad limitada de libros de cortesía, hasta agotar existencias. La entrada no garantiza recibir un ejemplar.

La presentación forma parte de una serie que promueve la lectura mediante el contacto con autores reconocidos. Para la comunidad local, estos encuentros permiten acercarse al trabajo de quienes construyen historias capaces de circular entre distintos países y generaciones.

Lee es autora de Free Food for Millionaires y Pachinko. Esta última fue finalista del National Book Award y figura en la selección de los cien mejores libros del siglo de The New York Times, según su biografía oficial.

Su ficción ha sido traducida a más de 35 idiomas. Ha recibido el Fitzgerald Prize for Literary Excellence y becas de la Fundación Guggenheim, el Harvard Radcliffe Institute y la New York Foundation for the Arts.

La autora ocupa el cargo de New York State Author Laureate para el período 2025–2027 y es escritora residente en Amherst College. Además de sus novelas, ha publicado ensayos y crítica en medios como The New York Times, The New Yorker y The New York Review of Books.

Su biografía señala que trabaja en Marshall Plan, una nueva novela, y en Name Recognition, un libro de memorias. Ese recorrido ofrece un contexto adicional para el encuentro de La Habra: conocer a una autora activa en la ficción, el ensayo y la vida literaria contemporánea.

La cita de esta tarde está dirigida a quienes deseen acercarse a su obra y participar en la programación cultural de OC Public Libraries.