Una nueva temporada llena de baile y pasión en donde se enfrentan de forma artística los concursantes, en esta temporada podrás descubrir dentro de la temática unos cambios muy importantes, entre ellos se encuentra la participación, por primera vez de un mentor, los participantes tendrán el apoyo profesional de tu coreógrafo y bailarín favorito, lo conociste bailando en temporadas anteriores y sin duda se ganó el agrado del público, en esta ocasión su participación será muy importante para los participantes durante la trayectoria del concurso.

“Después de 13 temporadas bailando y coreografiando en mira quien baila, llegó el momento de colgar los zapatos de baile y dar paso a mi nueva función como Mentor de las estrellas de #MQB ! Gracias Univisión, nos vemos en mira quien baila all stars 2020!”

Fueron las palabras de Toni Costa, que dentro de la entrevista exclusiva con Miniondas, además nos confirmó estar muy entusiasmado en el nuevo roll que desempeñara, ya tuvo la oportunidad de conocer a los concursantes y está esperando la oportunidad de poder compartir nuevos tips y consejos para que los concursantes disfruten en su totalidad el desempeño en la pista.

Toni ; “En esta temporada tendremos esos famosos duelos entre participantes en los que saldrán cuatro nominados y habrá también los cuatro salvados, esto les dará la oportunidad de volver a bailar. Posteriormente y lo interesante es que los nominados que presentan el baile con los salvado, se presentan también en la semana consecutiva y no tienen un baile preparado, así que la presión crece al tener que desarrollar una rutina en corto tiempo, hay que tomar en cuenta que los no nominado tienen un baile reservado, esto genera más presión y trabajo en los nominados por decirlo así.” Nos comentó Costa, agregando. “en este punto comienza mi trabajo de manera más acelerada, habrá que darle todo el apoyo a los concursantes que necesitan desarrollar ese nuevo baile que no tenían programado, esto no quiere decir que me olvido de los demás concursantes, como mentor es parte de mi tarea, estar disponible para todos los participantes, los que requieran mi ayuda, durante la competencia y brindar tutoría para que el público disfrute de esta temporada en donde los participantes estarán dando el cien por ciento en cada presentación.”

Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquín, son los jueces de esta temporada que Univisión presenta, los fans tendrán la oportunidad de seguir y apoyar a sus talentos predilectos en las redes sociales en Facebook.com/MiraQuienBaila. en Twitter e Instagram using the hashtag #MiraQuienBaila, esta temporada de siete episodios se trasmite los domingos a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por Univisión.

Toni Costa afirma; “es un show sano muy familiar, al público le emocionan los concursos de baile y si combinas artistas del agrado popular, los cuales han visto cantar, actuar, esto se hace también divertido, al ponerlos a prueba con algo que no es su fuerte por así decirlo, se convierte en un aliciente de entretenimiento que mantiene a los espectadores frente al televisor cada domingo. Esto tiene esa chispa necesaria para que el espectador se pregunte cual será el desarrollo de los concursantes el próximo show.” De las propias palabras de Toni al preguntarle cual ha sido la receta del triunfo de este programa que ya pertenece a la cultura televisiva del mundo Univisión y su creciente auditorio.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.