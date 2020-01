El Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) lanzará su entrada general Gratuita el 11 de enero de 2020 con una celebración familiar gratuita en ambos lugares de MOCA en DTLA. El día contará con actuaciones, música, actividades artísticas, comida y más. Es un día para celebrar con los amigos y vecinos de MOCA y darles la bienvenida a todos a este nuevo y emocionante capítulo de arte para todos.

CUÁNDO: Sábado, 11 de enero de 2020

12:00 p.m. a 4:00 p.m.

QUÉ: El 11 de enero de 2020, The Museum of Contemporary Art (MOCA) lanzará su entrada general gratuita con una celebración gratis para toda la familia en sus dos ubicaciones. Durante ese día, habrá presentaciones, música, actividades artísticas, comida, y más. Será un día para celebrar con los amigos y vecinos del MOCA, y para darles la bienvenida a todos a este nuevo y fascinante capítulo de arte para todos. La entrada general al MOCA es gratuita, cortesía de Carolyn Clark Powers.

DÓNDE:

Programa del MOCA en Grand Avenue:

Charlas Guiadas (12:30pm, 1:30pm [español], 2:30pm)

A cargo de nuestro equipo de educadores capacitados, las Charlas Guiadas del MOCA son una excelente manera de conectarse con el arte contemporáneo en forma gratuita. Cada charla está diseñada para brindar a los visitantes la oportunidad de conversar, hacer preguntas, y profundizar sobre las obras en exhibición. A través de estas charlas, nuestro objetivo es captar el interés y la participación de los visitantes, ampliando su apreciación y comprensión del arte. ¡No se requiere hacer reservaciones!

Ceremonia de corte de cinta (1pm)

La Venta de la Tienda del MOCA al Aire Libre (Todo el día)

¡La Tienda del MOCA invade la plaza para ofrecer fascinantes artículos a precios de venta! Aprovecha increíbles ofertas en muchos productos de la Tienda del MOCA, incluyendo libros fuera de circulación, impresiones artísticas, joyería fina, artículos decorativos para el hogar, y otros regalos únicos. Los descuentos van desde el 50% hasta el 90%. Todas las ventas son finales, y no se aplican otros descuentos.

Proyección: Ulysses Jenkins, Dream City (Todo el día)

Una de las recientes adquisiciones del MOCA, la obra en video Dream City de Jenkins se proyectará reiteradamente en el Ahmanson Auditorium en el MOCA de Grand Avenue. Para complementar una presentación grupal de veinticuatro horas organizada por Jenkins, el video Dream City crea un collage de música, poesía, y danza en vivo formando un vibrante caleidoscopio de color y sonido. Diversos personajes y objetos interactúan en un estado de sueño fantástico, vinculados por medio de una historia narrada en voz alta. Con esta presentación, creada en respuesta a la presidencia de Ronald Reagan, Jenkins cuestionaba el estado de la sociedad, no solo la situación política sino también las cuestiones sociales, ambientales, y económicas.

Presentaciones de DJ con la Asistencia de Directory (12pm–4pm)

Directory es una serie de fiestas con sede en Los Angeles y la Ciudad de Nueva York, diseñada específicamente como un espacio “no binario” para personas marginadas. Con música y entornos que cambian constantemente junto con una política consistente que favorece la participación principal de personas queer, trans/no binarias, discapacitadas, marginadas y que no sean de raza blanca, Directory se centra en brindar un espacio accesible para el baile. Ven y disfruta de la música de DJ especialmente seleccionados en la Sculpture Plaza.

Programa de The Geffen Contemporary at MOCA:

Presentación y Taller Práctico de TAIKOPROJECT (2pm)

TAIKOPROJECT fue fundado en 2000 en Los Angeles, California, por un grupo de jóvenes percusionistas de taiko, muy prometedores, dirigidos por Bryan Yamami y Masato Baba. Desde su fundación, el grupo ha contado con una participación extremadamente equilibrada en cuanto al género de sus integrantes y ha adoptado la apertura multicultural que ha permitido que esta forma de arte prospere. El grupo continúa definiendo un estilo americano moderno de taiko, combinando formas tradicionales con una estética renovada e innovadora. Ven y disfruta de uno de los principales grupos de percusionistas americanos de taiko, que combinan a la perfección lo mejor de los tradicionales y potentes estilos del taiko con una estética innovadora, sublime y moderna. ¡Prueba tú mismo el taiko en el taller práctico dirigido por el equipo TAIKOPROJECT!

Actividades artísticas: ¡Crea tu propio museo! (12pm – 4pm)

Crea mini esculturas y diseña mini instalaciones usando alambre, papel, plastilina y más. Las mini esculturas y mini instalaciones se colocarán dentro de una maqueta de galería, que se fotografiará y proyectará en una pantalla grande. El proceso nos invita a reflexionar sobre las percepciones físicas de escala y proporción, así como el simbolismo y el poder detrás de monumentos y monumentalidad. Este taller forma parte de los eventos gratuitos del MOCA abiertos al público, que cuentan con talleres de arte para creadores de todas las edades y niveles de experiencia.

Barrio Mobile Art Studio de Self Help Graphics & Art (1–4pm)

Ven y participa del taller de serigrafía con plantillas que estará a cargo de artistas de Self Help Graphics. En este taller, los participantes crearán plantillas que serán serigrafiadas en pósters que los mismos participantes podrán conservar. Barrio Mobile Art Studio amplía la audiencia de Self Help Graphics & Art más allá de las comunidades del Este de Los Angeles y Boyle Heights, cultivando artistas emergentes y haciendo que el arte sea accesible en toda la vasta ciudad de Los Angeles.

Además, ¡disfruta de juegos, camiones de comida, una barra de venta de bebidas, helados My/Mo Mochi Ice Cream gratis, y más! Se ofrecerá un servicio de transporte gratuito entre ambas ubicaciones del MOCA, de 11:30 am a 5:30 pm, para que puedas disfrutar de ambos sitios de manera conveniente.