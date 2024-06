La estrella mexicana de la cerveza y del fútbol mexicano presenta una jarra de cerveza dorada diseñada como una réplica exacta de la bota de Edson para ayudar a los fanáticos del fútbol a celebrar el hermoso juego este verano

CHICAGO, June 18, 2024 — Elaborada en México y la única Cerveza Oficial del hermoso juego, Modelo entiende que el fútbol no es solo un deporte, sino una experiencia poética para los fanáticos que lo adoran. Alimentando la marca apasionada de un luchador de los fanáticos del fútbol mexicano y la intensa devoción de los seguidores de todo el mundo, el fútbol y Modelo se disfrutan mejor juntos. Es por eso que Modelo se asocia con el reconocido defensa mexicano Edson «El Machín» Álvarez para presentar «La Bota Especial», una jarra de cerveza dorada única en su tipo hecha a las dimensiones precisas de la bota de Álvarez, que enciende la magia en el campo y hace rugir los estadios.

Conocido por su lucha implacable y tenacidad, el juego de Álvarez encarna a la perfección la marca de un luchador sobre el que se fundó Modelo. Si bien es posible que los fanáticos no puedan atarse sus propios botines en los escenarios de fútbol más grandes, unos pocos elegidos celebrarán a través de toda la sangre, el sudor y las cervezas de los partidos de este verano con «La Bota Especial» a su lado. La jarra de cerveza personalizada con la firma en relieve de Álvarez promete llevar su implacable marca de luchador a las ocasiones de beber de los fanáticos del fútbol amantes de Modelo como la Cerveza Oficial del Hermoso Juego.

«El fútbol es más que un juego; es una pasión que une a millones de personas en todo el mundo, que he tenido la suerte de experimentar de primera mano», dijo Álvarez. «Estoy orgulloso de asociarme con Modelo para brindar a los fanáticos una nueva forma de celebrar este verano con «La Bota Especial,» confeccionada con la forma de mi propia bota. A medida que los fanáticos se reúnen para ver a sus equipos favoritos, pueden disfrutar de Modelo desde una taza que encarna el mismo nivel de pasión e intensidad que su fanatismo.»

A partir de hoy y hasta el 22 de junio, los fanáticos de 21 años o más pueden participar para tener la oportunidad de ganar su propia «La Bota Especial» visitando la cuenta de Instagram de @ModeloUSA o Edson Álvarez y comentando en una de las publicaciones del Sorteo cómo planean animar a Álvarez y disfrutar de la temporada de fútbol de verano .

«Nuestra asociación con Álvarez está diseñada para encender la dedicación inquebrantable de los fanáticos del fútbol y el espíritu del Hermoso Juego,» dijo Logan Jensen, vicepresidente de marketing de Modelo. «‘La Bota Especial’ no es solo una jarra de cerveza; es un símbolo de la pasión, la lucha y la emoción que el fútbol trae a los fanáticos de todo el mundo y que Modelo celebra.”

Además de presentar «La Bota Especial» para los fanáticos, Álvarez también aparecerá en materiales promocionales durante todo el verano. Los fanáticos verán a Álvarez en recortes de tamaño natural en tiendas selectas de todo el país mientras compran Modelo para disfrutar mientras miran sus partidos de fútbol favoritos.

Para obtener más información sobre cómo los fanáticos pueden ganar «La Bota Especial,» consulte aquí las reglas del sorteo y siga @ModeloUSA y @EdsonNAlvarez en Instagram. Constellation Brands es el licenciatario exclusivo y único productor de Modelo en los Estados Unidos, DC y Guam. Desde 1925, todo el portafolio de Modelo ha sido, y sigue siendo, orgullosamente elaborado en México.

NO SE REQUIERE COMPRA. Abierto solo para residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y D.C., mayores de 21 años. Comienza a las 12:00 a.m. ET del 6/18/24 y termina a las 11:59 p.m. ET del 6/22/24. El Sorteo Modelo Soccer La Bota es patrocinado por Crown Imports LLC. No alcohol premiado con premios. Nulo donde esté prohibido. Para obtener más información, consulta las Reglas oficiales en rules.dja.com/modelolabota.

Acerca de Modelo®

Nacida en 1925 en el pequeño pueblo de Tacuba, México, Modelo ha estado brindando cerveza distintiva de alta calidad a aquellos con el espíritu de lucha desde entonces, incluyendo Modelo Especial®, Modelo Negra®, Modelo Oro y una sabrosa línea de Modelo Cheladas y Modelo Spiked Aguas Frescas.

Modelo Especial es una cerveza dorada estilo pilsner con mucho sabor y un acabado limpio y crujiente. Como la cerveza #1 en los EE. UU., Modelo Especial superó recientemente los 195 millones de cajas vendidas en 2023. La familia de marcas Casa Modelo se elabora exclusivamente en México y es importada y comercializada para los Estados Unidos por Constellation Brands.

