Monster Jam® regresa al Angel Stadium de Anaheim

Después de dos años de pausa con tres acciones Fin de semana de diversión familiar a toda velocidad en enero/febrero 2022

Entradas amarillas para Monster Jam® Stadium Championship Series ya a la venta

**Medidas mejoradas de salud y seguridad implementadas para el bienestar de los fanáticos**

Anaheim, CA (14 de septiembre de 2021) – Este. Es. ¡MONSTER JAM™! Es hora de volver a encender los motores, ya que la experiencia de deportes de motor más llena de acción para familias en el mundo ruge hoy en el icónico campo de batalla de tierra de SoCal en el Angel Stadium de Anaheim durante tres fines de semana cargados de adrenalina el 22 y 23 de enero; 19 y 20 de febrero y 26 y 27 de febrero de 2022, marcando el muy esperado regreso de los primeros eventos de Monster Jam en el Angel Stadium en casi dos años, dando la bienvenida a los fanáticos al 100 % de su capacidad después de la pausa por la pandemia. Celebrando su 30 aniversario este año, Monster Jam presenta atletas de clase mundial enzarzados en intensas competencias de velocidad y habilidad.

Regístrese hoy para convertirse en Cliente Preferencial de Monster Jam en MonsterJam.com para obtener acceso anticipado exclusivo al código de oferta de preventa para comprar boletos anticipados a partir de hoy y obtener los mejores asientos disponibles antes de que los boletos salgan a la venta al público en general el próximo semana del martes 28 de septiembre.

La popular experiencia de los fanáticos de Monster Jam Pit Party regresará antes de cada evento de Anaheim, donde los fanáticos pueden ver de cerca los enormes camiones, conocer a sus conductores y equipos favoritos, tomar fotografías y disfrutar de otra diversión familiar. Esta experiencia única es el único lugar que permite a las personas tener acceso de cerca a los equipos de Monster Jam y obtener una visión interna de cómo se construyen estos camiones para hacer frente a la competencia. Los Pit Passes están disponibles por $20 para esta experiencia VIP.

Los fanáticos de los deportes de motor de SoCal serán testigos de acaloradas rivalidades, acrobacias de alto vuelo y feroces batallas cara a cara por el Event Championship. Diseñados a la perfección, los camiones Monster Jam de 12,000 libras superan todos los límites compitiendo cara a cara por puntos en competencias de estilo libre, habilidades, donuts y carreras. El Campeón de la Stadium Series recibirá una oferta automática muy codiciada para las prestigiosas Monster Jam World Finals® para competir por el título de Campeón Mundial, programada para mayo de 2022 en Orlando.

Los conductores de Monster Jam son atletas masculinos y femeninos entrenados y de clase mundial que han dominado no solo la fuerza física y la resistencia mental necesarias para competir, sino también la destreza vital para controlar máquinas de 12,000 libras capaces de hacer volteretas, habilidades verticales de dos ruedas y carreras. a velocidades de hasta 70 millas por hora para producir una acción de automovilismo en vivo asombrosa que se ve en todo el mundo.

La serie de campeonatos del estadio de Anaheim cuenta con 12 atletas habilidosos que luchan por el campeonato mientras ofrecen un espectáculo, innovando constantemente y siempre entreteniendo. El cinco veces campeón de las finales mundiales de Monster Jam, Adam Anderson, se pone al volante de la legendaria máquina de demolición negra y verde Grave Digger®, que celebra su 40 aniversario este año. El campeón de Triple Threat Central Series® 2020, Colton Eichelberger, en representación del equipo Max-D™, hace su debut en la Stadium Championship Series. Charlie Pauken regresa a sus raíces conduciendo Monster Mutt®, el camión que condujo cuando ganó el campeonato de estilo libre de las finales mundiales de Monster Jam de 2010. El poseedor del título GUINNESS WORLD RECORD™ Bryce Kenny en Great Clips Mohawk Warrior®, tiene como objetivo aplastar a la competencia contra Megalodon®, el camión que redefinió la frase «saltar el tiburón» y estableció el título GUINNESS WORLD RECORD por la mayor cantidad de camiones monstruo saltados por un camión monstruo, conducido por Cory Rummell. La veterana militar Kayla Blood en Soldier Fortune™ y el piloto de Rising Star 2019 Camden Murphy en Bakugan Dragonoid™ también buscan asegurar el campeonato. Mientras que la rivalidad familiar enfrenta al dos veces campeón de estilo libre de las finales mundiales de Monster Jam Jim Koehler en Avenger contra su propio hijo Chris Koehler conduciendo el camión de bomberos AXE.

WHEN:

Saturday, January 22, 2022

Event Time – 6:30 PM

Pit Party open from 2:30 PM–5:30 PM (Saturday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

Sunday, January 23, 2022

Event Time – 2:30 PM

Pit Party open from 11:30 AM–1:30 PM (Sunday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

Saturday, February 19, 2022

Event Time – 6:30 PM

Pit Party open from 2:30 PM–5:30 PM (Saturday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

Sunday, February 20, 2022

Event Time – 2:30 PM

Pit Party open from 11:30 AM–1:30 PM (Sunday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

Saturday, February 26, 2022

Event Time – 6:30 PM

Pit Party open from 2:30 PM–5:30 PM (Saturday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

Sunday, February 27, 2022

Event Time – 2:30 PM

Pit Party open from 11:30 AM–1:30 PM (Sunday Event Ticket & Pit Pass required for entry)

WHERE: Angel Stadium of Anaheim – 2000 Gene Autry Way, Anaheim, CA 92803

TICKETS: Tickets are affordably priced for the whole family!

Tickets and Pit Passes will be available for purchase online at Ticketmaster.com

*ticket prices subject to change – additional venue/ticketing fees may apply

Camiones/Conductores destacados: Grave Digger conducido por Adam Anderson; Max-D conducido por Colton Eichelberger; Monster Mutt conducido por Charlie Pauken; Megalodón conducido por Cory Rummell; Soldier Fortune conducido por Kayla Blood; Great Clips Mohawk Warrior conducido por Bryce Kenny; El Toro Loco conducido por Kraig Champion; Bakugan Dragonoid conducido por Camden Murphy; Avenger conducido por Jim Koehler; AX conducido por Chris Koehler; Jurassic Attack conducido por Paul Jensen; Vendetta conducida por Mike Christensen

A medida que avanza la recuperación de la pandemia, Monster Jam continúa monitoreando los cambios en los mandatos gubernamentales, las pautas de salud pública y los estándares de la industria y está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios del lugar para ajustar los protocolos para la seguridad y el bienestar de los invitados según los requisitos estatales y locales. Para obtener detalles sobre la alineación definitiva de Monster Jam para el bienestar de los fanáticos, vaya aquí. Por favor, controle el sitio web de la sede Angel Stadium para conocer las políticas de salud y seguridad, incluidos los requisitos de ingreso y cobertura facial, que están sujetos a cambios.