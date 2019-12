Dic-11-2019 – Tras la presentación de Richard Bryant (Musco Center Executive Director) el evento denominado “Nochebuena: Christmas Eve in México”, se abrió paso con la participación del reconocido Ballet folklorico de los Ángeles y la formidable interpretación del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

Se tocaron melodías clásicas al son del mariachi, y la algarabía no dejo duda del disfrute de los presentes en el evento que con palmadas sonoras acompañaban el ritmo tradicional y el baile que el ballet folclórico presentaba.

A continuación te presentamos la biografía del Mariachi Garibaldi para que los conozcas más a fondo.

“El mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar ha deleitado al público con una musicalidad dinámica y una presencia viva en el escenario durante los últimos veinte años. Fundado en 1994 por Jaime Cuéllar, Mariachi Garibaldi ganó popularidad rápidamente debido a su esfuerzo constante por mejorar su rendimiento y fue uno de los primeros mariachis juveniles en surgir en Bakersfield, California. Ahora con sede en Los Ángeles, California, Garibaldi continúa presionando por la excelencia.

Con los años, Mariachi Garibaldi se ha convertido en un conjunto de mariachis de primer nivel en California dirigido por Jimmy «El Pollo» Cuéllar, hijo de Jaime Cuéllar. Garibaldi ha acompañado a varios artistas conocidos como Espinoza Paz, María Elena Beltrán, Yolanda del Río, Pablo Montero, Mercedes Castro, Humberto Herrera, Beatriz Adriana, entre muchos más. Etapas de prestigio tales como; El Teatro Degollado, el Valley Performing Arts Center, el John Anson Ford Amphitheatre, el Bakersfield Fox Theatre, el Chandler Center for the Arts y el Smith Center for the Performing Arts, por nombrar algunos, han cautivado a su público con Mariachi Garibaldi. Han compartido el escenario con conjuntos de mariachis y artistas como Mariachi Los Camperos de Nati Cano y Mariachi Vargas de Tecalitlan, Mariachi Nuevo Tecalitlan, Mariachi Imperial de México, Alejandro Fernández y Juan Gabriel. Más recientemente, Garibaldi se puede ver junto con el Ballet Folklórico de Los Ángeles en una recreación de «La historia tan antigua como el tiempo» de La bella y la bestia de Disney producida por Mitu. Este video recibió más de 10 millones de visitas en menos de 48 horas.”

Conoce más a cerca del Ballet Folklorico de Los Angeles

El Ballet Folklórico de Los Ángeles (BFLA) fue fundado en 2011 por Kareli Montoya. Aunque joven, la compañía de danza ya se ha distinguido como la principal compañía mexicana de danza folclórica del país. Han actuado en lugares de clase mundial como el Centro de Convenciones de Anaheim, el Teatro Orpheum, el Teatro Nokia, el Teatro Griego, el Anfiteatro John Anson Ford, el Santa Barbara Bowl, el Centro de Artes Escénicas del Valle y el Centro Staples, entre otros. La compañía de danza ha trabajado con artistas ganadores de premios Grammy como Lila Downs, Pepe Aguilar, Mariachi Divas y Mariachi Los Camperos. BFLA también ha estado acompañado por Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Vargas de fama mundial y Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar. Ballet Folklórico de Los Ángeles ha compartido escenario con celebridades de bandas como Ana Bárbara, Morrissey, Rubén (Café Tacuba), Las Cafeteras, Beatriz Adriana, Paquita la del Barrio, Emperatriz y la estrella pop armenia Lilit Hovhannisyan. Esta increíble tropa de danza fue la primera compañía folklórica en el país en acompañar una Sinfonía; la Orquesta Sinfónica de San Bernardino y la Orquesta Sinfónica de Marina del Rey, ambas dirigidas por Frank Fetta. En 2016, BFLA apareció en la portada de National Geographic Traveler UK.

2017 fue un año lleno de sorpresas. BFLA colaboró con Mitu Network en una nueva versión de Mariachi Remake of Beauty and the Beast «A Tale as Old as Time», con Mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar y el Director de BFLA, Kareli Montoya. ¡El video se volvió viral en Facebook con 15 millones de visitas (y contando)!

Recientemente tuvieron la oportunidad de trabajar con Disney Studios en una actuación mágica para celebrar la nueva película de Pixar, «Coco», en la D23 Expo, donde actuaron en el escenario con Benjamin Bratt, las ganadoras del Grammy Mariachi Divas y las ganadoras del Grammy® Gordon Goodwin Big Phat Band. También actuaron en el Coco Premiere en El Capitan Theatre y en Dancing With the Stars, «Disney Night». BFLA comenzó 2018 con un BANG, interpretando la canción ganadora del Premio de la Academia de Coco, «Remember Me», en la 90a Anual de los Premios de la Academia junto a Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA