La película musical clásica Come-to-Life se estrenará en Long Beach con una fiesta nocturna de apertura inspirada en París, el 15 de abril

(LONG BEACH, CA) – La principal compañía de teatro de Long Beach, Musical Theatre West (MTW), se complace en anunciar el elenco de su producción de primavera, An American in Paris. ¡El cautivador elenco dará vida al emocionante homenaje del director y coreógrafo Jeffry Denman a la película original este abril, y cuenta con talento visto en Broadway, giras nacionales, escenarios regionales, pantallas y más! An American in Paris de MTW se presentará durante tres fines de semana en fechas seleccionadas del 14 al 30 de abril, incluida una celebración de noche de apertura de alfombra roja inspirada en París el sábado 15 de abril. Los boletos cuestan entre $ 20 y $ 125 cada uno y están disponibles por teléfono al 562 -856-1999 o en línea en musical.org.

Los fanáticos de la película de 1951 y el estreno de la serie en la costa oeste en The Hollywood Pantages en 2017 estarán encantados con la puesta en escena de Denman «S’wonderful» de An American in Paris. La versión galardonada del director y coreógrafo ha obtenido numerosos elogios de la costa este y del teatro regional central, ¡y ahora se dirige al oeste para debutar la interpretación reinventada en el escenario Musical Theatre West!

“No podríamos estar más emocionados de trabajar con Jeffry y llevar esta versión de An American in Paris a la costa oeste”, compartió Paul Garman, director ejecutivo y productor de Musical Theatre West. “El brillante elenco y el equipo creativo sumergirán al público en una película musical clásica de Hollywood, y esperamos dar la bienvenida a los amantes del cine, la danza, la música y el teatro para que experimenten esta encantadora producción en Musical Theatre West”.

Con canciones favoritas de los fanáticos como «S’ Wonderful», «I Got Rhythm» y «Shall We Dance?», An American in Paris de MTW contará la historia romántica de un joven soldado estadounidense, una hermosa chica francesa y un europeo indomable. ciudad, cada uno anhelando un nuevo comienzo después de la guerra. Con la esperanza de comenzar una nueva vida, el veterano Jerry Mulligan elige el París recién liberado como el lugar para hacerse un nombre como pintor. Pero la vida de Jerry se complica cuando conoce a Lise, una joven dependienta parisina con su propio secreto, y se da cuenta de que él no es su único pretendiente.

Sareen Tchekmedyian hará su debut en el Musical Theatre West como la encantadora protagonista Lise, una apasionada bailarina de ballet parisina (Anastasia 1st National Tour; Barak Ballet: Wein, The Queen has Arrived). El papel de Jerry, un expatriado carismático que baila claqué interpretado en la película por Gene Kelly, cobrará vida de la mano de Luke Hawkins (Broadway’s Xanadu, Harry Connick Jr’s A Tribute to Cole Porter; Regional Mary Poppins, West Side Story; “ ¡Alabad al cesar!»). Louis Pardo asumirá el papel de Adam, un compositor judío-estadounidense en busca de su auténtica voz de artista (Jesus Christ Superstar National Tour; Diversionary Theatre’s Pippin; Hair at The Hollywood Bowl), mientras que Henri, el sensible parisino que secretamente sueña con bailar , será interpretado por Michael Bullard (Aladdin de Broadway; 9 to 5 de Musical Theatre West, Cenicienta de Rodgers + Hammerstein).

La bailarina y estrella de Broadway Leslie Stevens (Broadway’s La Cage Aux Folles, Victor/Victoria) traerá las risas como la tensa pero bien intencionada Madame Baurel, y Rebecca Ann Johnson (MTW’s Big Fish, Dirty Rotten Scoundrels; «Community», «The Mindy Project”) retratará a Milo Davenport, que consigue lo que quiere. El resto del París de la década de 1940 cobrará vida con talentos bien conocidos en el escenario y la danza del sur de California para contar la historia a través del tap, el jazz, el ballet, la canción y más.

“Jerry habla en American Jazz y Tap dance mientras que Lise habla en Ballet. Esta producción del musical resaltará esas diferencias con números de baile actualizados de la iteración anterior del espectáculo de Broadway, que estaba muy centrado en el ballet”, dijo el director y coreógrafo Jeffry Denman.

Denman compartió que miró la película original de 1951 que se basaba en que Jerry (Gene Kelly) y Lise (Leslie Caron) tenían dos lenguajes de baile decisivamente diferentes que son paralelos a sus diferencias culturales. Algunos cambios emocionantes en la coreografía incluyen «Stairway to Paradise», actualizada de una rutina de tap a un número de baile al estilo de un teatro musical de la década de 1940 para resaltar cómo el personaje francés Henri quiere ser una estrella estadounidense. Además de las piruetas, un «giro» único en la producción de Musical Theatre West incluirá un escenario giratorio, donde todo, desde los actores, las piezas del escenario y las transiciones de escena, estarán «bailando» para crear momentos verdaderamente mágicos.

La producción de Musical Theatre West de An American in Paris se estrenará en el Carpenter Performing Arts Center en fechas seleccionadas, del 14 al 30 de abril de 2023, con una actuación especial interpretada en ASL el viernes 21 de abril. Los boletos comienzan en $20 – $125 y son disponible para comprar por teléfono al 562-856-1999 o en línea en musical.org. Se pueden aplicar cargos. Los boletos para estudiantes por $15 están disponibles en la taquilla 1 hora antes de la función, con una identificación de estudiante válida. Puede encontrar más información, una lista completa de actuaciones y detalles adicionales en https://musical.org.

CAST:

Sareen Tchekmedyian – Lise Dassin

Luke Hawkins – Jerry Mulligan

Louis Pardo – Adam Hochberg

Michael Bullard – Henri Baurel

Rebecca Ann Johnson – Milo Davenport

Leslie Stevens – Madame Baurel

Martin Kildare – Monsieur Baurel

Samantha Bell – Ensemble

Bianca Brandon – Ensemble

Quintan Craig – Ensemble

Giovanni Da Silva – Ensemble

Matti Endsley – Ensemble

Brandon Halvorsen – Ensemble

Antoine Lee – Ensemble

Ryan Perry Marks – Ensemble

Katie Marshall – Ensemble

Emma Park – Ensemble

Liza Piccoli – Ensemble, Dance Captain

Spencer Ramirez – Ensemble

Liliana Rodriguez – Ensemble

Lizzy Sheck – Ensemble

Nicholas Sipes – Ensemble

Un americano en París. Crédito de la foto: Tristram Kenton/The Observer