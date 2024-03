La periodista, conductora, productora y filántropa argentina radicada en Estados Unidos fue destacada por su labor filantrópica y periodística en favor de las familias hispanas en Estados Unidos en un evento en el que estuvo presente el Consul Italiano en Nueva York, Cesare Bieller.

Miami, FL – En una velada repleta de emoción y distinción, la destacada periodista argentina Natalia Denegri fue honrada con el prestigioso Premio Callas Tribute Prize New York en una ceremonia conmovedora llevada a cabo el pasado jueves 7 de Marzo en el Instituto Italiano de Cultura de Nueva York. Este reconocimiento, que rinde homenaje a la legendaria soprano María Callas en el centenario de su nacimiento, destaca la excelencia femenina en diversas esferas de acción.

Denegri, famosa por su labor periodística y su compromiso filantrópico, fue reconocida por su dedicación al bienestar de la niñez y la solidaridad a través de su programa televisivo ‘Corazones Guerreros’, así como por sus documentales sociales, subrayando su compromiso para transformar de forma positiva a la sociedad. Con 26 premios Suncoast Emmy en su haber, Denegri ha demostrado ser una voz influyente en la promoción del bienestar de las familias hispanas en Estados Unidos y en la asistencia a aquellos en situación de vulnerabilidad, especialmente a niños con discapacidades.

La gala de premiación, presentada por la periodista y escritora italiana Claudia Conte, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito social y artístico, incluyendo la soprano lírica Inés Salazar, la influencer estadounidense Desiree Busnelli, la reconocida actriz Clarissa Burt, la prestigiosa modelo y actriz Carol Alt, y hasta del Cónsul Italiano en Nueva York, Cesare Bieller, quienes se sumaron al reconocimiento de Denegri y otros homenajeados. El famoso diseñador de moda Guillermo “Emo” Pandelli, reconocido por vestir a estrellas de renombre como Madonna, también se hizo presente en la ceremonia, aportando su estilo y distinción al evento. “Este año marca el centenario del nacimiento de María Callas, y es especialmente significativo que el premio se celebre en Nueva York, la ciudad natal de la Divina, en el marco del Día Internacional de la Mujer. A través del María Callas Tribute Prize, honramos el talento de las mujeres, su tenacidad, coraje, pasión y creatividad, recordando las contribuciones excepcionales de mujeres destacadas en diversos campos”, expresó la presentadora al comenzar el evento.

Durante la ceremonia también recibió un reconocimiento el empresario y filántropo Alan Hassenfeld, ex CEO de Hasbro Toys y director de Hassenfeld Family Foundation, la fundación de la que Denegri es vocera para Estados Unidos y Latinoamérica desde hace más de una década.

Aunque no pudo estar presente en la ceremonia debido a que se encontraba en medio de una misión solidaria para asistir a niños con discapacidad, Denegri estuvo representada por su colega y amigo, el periodista argentino, Ronen Suarc, quien vive desde hace ya varios años en Nueva York. En nombre de Denegri, Suarc pronunció un emotivo discurso en ingles con el que Denegri hizo emocionar a la audiencia. “En mi viaje, he aprendido que incluso los gestos más pequeños de compasión pueden provocar un cambio profundo en la vida de los demás. Me impulsa la creencia de que cada acto de bondad tiene el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestro mundo, y ese se ha convertido en mi lema: llevar luz donde hay oscuridad. Es con profunda gratitud y humildad que acepto este reconocimiento, rodeado de personas extraordinarias dedicadas a marcar la diferencia. A mis compañeros homenajeados y aliados, les ofrezco mi más profundo agradecimiento. Sigamos demostrando que la bondad es el arma más poderosa para moldear este mundo.»

El Premio Callas Tribute Prize New York, concebido y producido por Dante Mariti con la colaboración del Profesor Fabio Finotti y el periodista de la RAI Claudio Pagliara, no solo celebra el talento y la creatividad femenina, sino que también busca promover la diversidad y la innovación en el arte, contribuyendo así a un futuro más inclusivo y equitativo. Este premio es de gran importancia en la sociedad italiana y hasta es anunciado todos los años en la Sala Stampa de la Camara de Diputados italiana en Roma.

Denegri tiene una larga historia que la une a Italia. Además de ser nieta de italianos, Denegri vivió hitos muy importantes de su carrera en dicho país, como la presentación de sus dos libros “Corazones Guerreros” y “Corazón de Mamá” traducidos al italiano en la Casa del Libro de Roma, su primera película internacional como actriz y productora con “Uma”, y también su primera visita al Papa Francisco en el Vaticano.

Por su parte, también tiene una conexión especial con Nueva York, adonde desembarcará próximamente en su faceta de empresaria gastronómica con la apertura de una nueva sucursal de Baires Grill, la famosa cadena de restaurantes de gastronomía argentina que comenzó en la Florida pero se está expandiendo por todo Estados Unidos y hasta el exterior y de la cual Denegri es una de las socias.