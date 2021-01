Netflix revela que habrá una segunda temporada de Song Exploder y está liderada por Natalia Lafourcade y Dua Lipa. La serie explora cómo algunos de los mejores músicos del mundo crearon sus canciones y ellos personalmente cuentan la inspiración y todo el proceso que hay detrás de la composición de sus temas.

Lafourcade es la única artista latina, y la única que canta en español, que ha participado en el programa original de Netflix. No podemos estar más emocionados de verla en este nuevo capítulo. Fue a través de redes sociales que la cantante mexicana dio la noticia.

«Dua Lipa, The Killers y Nine Inch Nails, y yo les revelaremos cómo dimos vida a una de nuestras canciones de éxito en los nuevos episodios de #SongExploder: una serie basada en el amado podcast presentado por @HrishiHirway”, escribió en una historia de Instagram.

Cada artista que participa en la serie cuenta el proceso detrás de una canción específica y en el caso de Natalia, se trata de una muy especial: «Hasta la Raíz». Explicará cómo canalizó la historia de su tierra natal de Veracruz en la canción. Recientemente Lafourcade se llevó la noche del Grammy Latino . Se impuso al reggaetón en la categoría y ganó el Álbum del Año por Un Canto por México, Vol. 1, un disco de compilación de clásicos mexicanos y originales. Con este triunfo, la veracruzana se convirtió en la tercera mujer en la historia en ganar el Álbum del Año en la ceremonia.

Por su parte, Dua Lipa explora la canción «Love Again» de su álbum más reciente, Future Nostalgia. Y por cierto, la cantante acaba de presentar uno de los mejores conciertos en streaming que hemos visto. Cantó todas las canciones de este álbum y vistió los mejores outfits hechos a la medida desde Versace hasta Mugler con Bulgari.