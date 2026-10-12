NBCUniversal Otorga $2.5 Millones a 80 Organizaciones Comunitarias

Las subvenciones apoyarán educación juvenil, nuevos narradores y participación comunitaria en once mercados del país.

Comcast NBCUniversal y NBCUniversal Local anunciaron la entrega de $2.5 millones a 80 organizaciones sin fines de lucro mediante NBCUniversal Local Impact Grants 2026. El programa respalda iniciativas comunitarias en once mercados del país atendidos por estaciones de NBC y Telemundo.

Los fondos son de uso no restringido y se distribuyen en tres áreas: educación y desarrollo de jóvenes, formación de una nueva generación de narradores y participación comunitaria. La modalidad permite que las organizaciones utilicen el apoyo de acuerdo con sus necesidades institucionales.

Desde su creación en 2018, el programa ha otorgado $24.3 millones a 695 organizaciones. En la edición de 2026 participaron entidades que atienden comunidades en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Nueva York, Chicago, Miami y otros mercados.

En el sur de California, la lista de beneficiarios destacados incluye a Southern California College Attainment Network, conocida como SoCal CAN, en el mercado de Los Ángeles. En San Diego aparece Positive Movement Foundation, dedicada a apoyar a niños y jóvenes en situación de riesgo con recursos y acompañamiento.

El anuncio también menciona a Elevate Tutoring, en el mercado de San Francisco. Su modelo combina formación y oportunidades para universitarios de primera generación con tutorías y mentoría para estudiantes más jóvenes.

SoCal CAN aporta un vínculo directo con una preocupación de muchas familias de la región: acceder a la universidad y poder completar los estudios. En su sitio institucional, la red señala que trabaja para mejorar el acceso, la asequibilidad y la graduación de estudiantes de bajos ingresos, de primera generación y de comunidades con menor acceso a recursos.

Sus prioridades incluyen ayuda financiera, atención a necesidades básicas y continuidad académica. La organización también identifica entre sus públicos a estudiantes de familias inmigrantes o de estatus migratorio mixto, personas adultas que regresan a estudiar y jóvenes que viven en vivienda pública.

El apoyo a este tipo de redes permite situar las subvenciones dentro de servicios concretos: orientación educativa, fortalecimiento de organizaciones locales y oportunidades para estudiantes que enfrentan barreras para continuar su formación.

La convocatoria de 2026 ya terminó. Las solicitudes se recibieron del 24 de marzo al 24 de abril, por lo que este anuncio corresponde a los beneficiarios seleccionados. Quienes deseen conocer el programa y futuras novedades pueden consultar becasdeimpactolocal.com, su sitio en español.