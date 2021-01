El gigante del streaming Netflix y el guitarrista que ha acompañado a Sir Elton John durante la inmensa mayoría de su exitosa carrera artística, Davey Johnstone, han unido fuerzas de cara a un nuevo documental sobre la figura del cantautor que, según el diario británico The Sun, verá la luz muy pronto y desvelará material audiovisual nunca antes visto y fundamentalmente procedente de la década de los setenta. La pieza, que al parecer cuenta con el visto bueno y además la producción ejecutiva del propio Elton, cubrirá una serie de eventos y vivencias que, aunque quizá hayan aparecido ya en la popular cinta biográfica Rocketman , protagoniza por Taron Egerton, fueron tratadas de una forma algo superficial en el filme, por lo que el objetivo del documental reside precisamente en profundizar en esos aspectos de su vida.

Entre las anécdotas más llamativas que incluirá un documental que habría sido bautizado con el título de ‘Los pilares de Hércules’, en referencia al segundo nombre del incombustible intérprete. El documental estaría titulado, ‘The Pillars of Hercules’, y cubrirá los tours de John durante los años 70s, además de imágenes nunca antes vistas del cantante y John Lennon. El documental también incluiría “historias dentro de la banda de Elton John que no fueron mostradas en el Biopic, Rocketman”. Pero mientras se prepara este nuevo proyecto, Elton John está a la espera de que la actual crisis sanitaria le permita retomar su gira que inició hace ya dos años, con la que se está despidiendo definitivamente de los escenarios. Recientemente, el cantautor reconoció que no tiene literalmente ‘ni idea’ de qué podrá o no hacer a corto plazo a fin de dar continuidad a su carrera artística, una circunstancia que, por cierto, en sus propias palabras, le hace sentir ‘genial’.

‘No tengo ni p*** idea de lo que voy a hacer en el futuro, y acepto que eso me hace sentir genial’, aseguró de manera rotunda en su última entrevista para la revista de música Record Collector. Lo que sí tiene muy claro Elton es que no se encerrará en el estudio de grabación para grabar un nuevo álbum, ya que prefiere sacar el máximo provecho a su vida familiar, en compañía de su esposo, David Furnish, y de sus hijos Zachary y Elijah. ‘No creo que estemos en un momento en el que el mundo necesite un nuevo álbum de Elton John. Yo tampoco me siento inspirado para escribir ni componer nada. Ahora mismo ejerzo de padre de tiempo completo y me encanta. Amo ser papá’, reveló con su sinceridad y transparencia habituales. Aunque no negó la posibilidad de que en un futuro pueda regresar al estudio para grabar un nuevo disco. ‘Me pondré de humor para grabar de nuevo, y me pondré de humor para escribir’, aseguró.