Entretenimiento en vivo frente a la playa, películas, camiones de comida y bar completo en Upper Newport Back Bay.

Newport Beach, CA – Newport Dunes Waterfront Resort ha anunciado el regreso de la querida serie de conciertos en vivo frente al mar Tunes at the Dunes. A partir del fin de semana del Día de los Caídos, del 24 al 26 de mayo, y continuando los fines de semana festivos durante todo el verano, incluidos los fines de semana del 4 de julio y del Día del Trabajo, esta serie de entretenimiento promete una experiencia inolvidable frente a la playa para los amantes de la música de todas las edades. Además, los visitantes pueden disfrutar de Películas en la Playa todos los viernes y sábados por la noche durante todo el verano.

Desde blues conmovedor hasta rock clásico y melodías de surf reggae, Tunes at the Dunes ofrece una programación diversa de talentosos artistas locales con el telón de fondo de Upper Newport Back Bay. Disfrute de bocados de los camiones de comida locales y beba bebidas refrescantes del bar completo mientras disfruta de las vistas. Traiga sus sillas de playa o carrozas y baile toda la noche en este evento familiar.

La entrada para disfrutar de la playa y entretenimiento en vivo es gratuita y abierta al público. El estacionamiento está disponible por $35 por automóvil los fines de semana festivos y las puertas abren a las 8 a. m.

Para obtener más información sobre Tunes at the Dunes, visite NewportDunes.com/tunes-at-the-dunes.

HORARIO DE SINTONÍAS EN LAS DUNAS:

La música comienza a las 5 p.m.

May 24 | Family Style (Blues, Soul, & Rock ‘n Roll)

May 25 | ShowBizGuys (Classic Rock)

May 26 | Cali Conscious (Surf Reggae)

July 4 | Independence Day on the Back Bay – The Class (Oldies, Classic Rock and Top 40s)

July 5 | Kelly Boyz Band (Country Rock)

July 6 | Cubensis (Grateful Dead Tribute)

August 30 | David Rosales (Country, Folk, Blues, Rock)

August 31 | Jimmy's Buffet (Jimmy Buffett Tribute)

September 1 | DSB (Journey Tribute Band)

Películas en la playa de Newport Dunes

Quédese después de los conciertos y experimente la magia del cine al aire libre con Movies on the Beach en Newport Dunes, los viernes y sábados por la noche al anochecer durante todo el verano. Reúna a sus seres queridos, tome sus mantas y sillas y prepárese para disfrutar de una acogedora velada de proyecciones de películas familiares bajo las estrellas.

La entrada a Movies on the Beach es gratuita y está abierta al público. Se aplican tarifas de estacionamiento. Para obtener más información sobre Movies on the Beach, visite NewportDunes.com/movies-on-the-beach.

HORARIO DE CINE EN LA PLAYA:

Las películas comienzan al anochecer.

May 10 | Shrek(PG)

May 11| The Parent Trap (PG)

May 17 | The Incredibles(PG)

May 18 | Valiant Featherweight Heroes(PG)

May 24 | Luca(PG)

May 25 | Captain Marvel (PG-13)

May 31 | Monster's Inc(G)

June 1 | Tangled(PG)

June 7 | Beethoven(PG)

June 8 | Shrek 2 (PG)

June 14 | The Princess Diaries(PG)

June 15 | The Adventures of Milo and Otis (G)

June 21 | Ice Age(PG)

June 22 | The Adventures of Milo and Otis(G)

June 28 | Soul(PG)

June 29 | Cars(PG)

July 5 | Sandlot(PG)

July 6 | Captain America: The First Avenger(PG-13)

July 12 | Avengers (PG-13)

July 13 | Free Willy(PG)

July 19 | Back to the Future(PG)

July 20 | Happy Feet(PG)

July 26 | Honey I Shrunk The Kids (PG)

July 27|Sing (PG)

Para disfrutar de la mejor escapada de glamping de verano, experimente los sitios para acampar para casas rodantes y tiendas de campaña frente al mar y las acogedoras cabañas de playa en Newport Dunes. Los alojamientos de verano se llenan rápido y se recomienda hacer reservas con antelación o planificar una estancia entre semana cuando haya más disponibilidad. Para aquellos que no poseen una casa rodante, Newport Dunes puede recomendar empresas locales de alquiler de casas rodantes para una estadía memorable.