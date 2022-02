No te lo pierdas el Segerstrom Center for the Arts presenta Wicked

Descripción general TANTO SUCEDIÓ ANTES DE QUE DOROTHY LLEGARA. Regreso por demanda popular. Variety llama a WICKED «un fenómeno cultural» y continúa batiendo récords de taquilla en América del Norte. Ganador de más de 100 premios internacionales, incluidos un Grammy y tres premios Tony, WICKED es «el mayor éxito de taquilla de Broadway» (The New York Times). Mucho antes de que esa chica de Kansas llegue a Munchkinland, dos chicas se encuentran en la tierra de Oz. Uno, nacido con piel verde esmeralda, es inteligente, fogoso e incomprendido. él otro es hermoso, ambicioso y muy popular. Cómo estos dos crecen para convertirse en la Malvada Bruja del Oeste y Glinda la Buena lo convierte en «el musical más completo y completamente satisfactorio en mucho tiempo» (USA Today). ¿A QUÉ SE PARECE? Visualmente impresionante, Wicked cuenta con una puntuación altísima de Stephen Schwartz (Godspell, Pippin) que incluye los éxitos “Defying Gravity”, “Popular” y “For Good”, conjuntos ganadores del premio Tony y disfraces y algunos de los momentos que más desafían la gravedad en la Gran Vía Blanca. Wicked ha sido aclamado por NBC Nightly News como «el espectáculo de Broadway más exitoso de todos los tiempos». El espectáculo tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos, incluido uno descanso. Para obtener más información, visite www.wickedthemusical.com. ¿ES BUENO PARA LOS NIÑOS? Wicked es la definición de familiar. Sin embargo, los niños más pequeños pueden encontrarlo demasiado largo o asustarse algunas escenas. Sin embargo, la mayoría de los niños mayores de 8 años estarán encantados con el mundo de los malvados. — Conozca cómo lo mantenemos seguro durante su visita. Aviso de audiencia: Esta producción utiliza efectos estroboscópicos. Todos los poseedores de boletos deben usar una máscara Y proporcionar un comprobante de vacunación completa contra COVID-19 o una prueba de PCR de COVID-19 negativa realizada dentro de las 48 horas posteriores a la presentación o una prueba de antígeno negativa realizada dentro de las 6 horas posteriores a la presentación. Los poseedores de boletos mayores de 18 años también deben traer una identificación con foto.