El Día de los Muertos está vivo con festividades gratuitas del 26 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019.

Desde una Noche de Ofrenda hasta el regreso de Selena a Los Ángeles para el concierto del santuario, la presentación de nueve días de altares y arte de Grand Park celebra esta tradición singularmente angelina y se expande a The Music Center Plaza con actividades gratuitas y familiares

LOS ÁNGELES (25 de septiembre de 2019) – Grand Park trae el Día de los Muertos, en vivo con festividades gratuitas del 26 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019, incluidos altares, eventos y actuaciones.

La séptima edición anual del Centro de Día de los Muertos en Grand Park, una presentación de TMC Arts, el motor de programación del Centro de Música, se expande para incluir el recientemente renovado Music Center Plaza, así como un concierto Selena for Sanctuary de una sola noche. Con el fin de crear conciencia sobre los problemas de justicia social relacionados con la inmigración en Los Ángeles, el concierto contará con una formación femenina de artistas con sede en Los Ángeles, incluyendo la emperatriz de, San Cha y Ceci Bastida. El Día de los Muertos en el centro de Grand Park es un evento de toda la comunidad que mantiene esta tradición cultural, recordando a aquellos que fallecieron e invitando a todos los angelinos a experimentar y aprender sobre la observancia.

Si bien la conmemoración del Día de los Muertos se lleva a cabo el 2 de noviembre de 2019, el recuerdo de Grand Park y The Music Center es una reunión de arte y actuación de nueve días diseñada para honrar a las personas, los lugares y las ideas que merecen reverencia, apoyo o tributo. Durante los nueve días completos, los visitantes pueden pasear entre los 35 altares organizados por Self Help Graphics e instalaciones de arte a gran escala comisariadas por LORE Media and Arts, que exploran temas que las diversas comunidades de Los Ángeles encuentran relevantes y conmovedoras.

Además, The Music Center presentará proyecciones de películas con el tema del Día de los Muertos en su Plaza. En asociación con Self Help Graphics, la conmemoración de Grand Park comienza con la Noche de Ofrenda (o Noche de las Ofrendas / Altares) el 26 de octubre de 2019, una ceremonia tradicional de reflexión y bendiciones marcada con actuaciones de poetas y músicos.

«Como personas, estamos formados no solo por nuestra herencia e historia personal, sino también por nuestras interacciones con otras personas fuera de nuestro círculo inmediato que enriquecen nuestras vidas con tradiciones de las que podemos aprender y apreciar», dijo Josephine Ramirez, vicepresidenta ejecutiva de The Centro de Música Artes (TMC Arts).

«Qué mejor manera de convertirse en un verdadero Angelino que abrazar la miríada de culturas y experiencias que se encuentran en el Centro de Día de los Muertos de Grand Park, donde el arte sirve como una fuerza unificadora para hacernos más fuertes como una comunidad».

«A través de nuestra programación del Día de los Muertos, celebramos el espíritu de Los Ángeles al curar a artistas de la ciudad con identidades y puntos de vista únicos que reflejan los muchos rincones del condado», ofreció Julia Diamond, directora interina de Grand Park. “Estamos emocionados este año por continuar nuestras asociaciones artísticas con Self Help Graphics y LORE Media, y esperamos con ansias albergar a una Selena importante para el concierto de concierto de Sanctuary como parte de nuestro festival del Día de los Muertos que no solo recuerda a los que han fallecido, sino que también proporciona una plataforma para todas las comunidades vibrantes representadas «.