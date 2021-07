(Santa Ana, CA) – Los funcionarios de salud pública de la OC Health Care Agency (HCA) están alentando a los residentes a tomar las precauciones de seguridad adecuadas a raíz del aumento de casos de COVID-19 en el condado. Actualmente, no hay planes para implementar un nuevo mandato de máscaras en el Condado de Orange; sin embargo, aquellos que no están completamente vacunados deben continuar usando una máscara en el interior de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y se les recomienda que se vacunen lo antes posible.

“Con la reciente reapertura de la economía del estado, esperábamos ver un aumento en nuestros casos de COVID-19 y tasas de positividad”, dijo el Dr. Clayton Chau, Oficial de Salud del Condado y Director de la Agencia de la HCA. “El número promedio de casos aumentó de 31 a más de 100 por día durante el último mes, y la positividad total de nuestras pruebas aumentó de 0.6% a 2.5%. Las hospitalizaciones también aumentaron de 54 a 119 pacientes por día y las admisiones a la UCI aumentaron de 13 a 31 pacientes por día. Esto significa que debemos seguir siendo proactivos para proteger a nuestros seres queridos y vecinos y tomar las medidas necesarias para ayudar a reducir el riesgo de infección en todo nuestro condado ”.

De acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la HCA les recuerda a las personas que eviten las grandes multitudes y los espacios mal ventilados, especialmente aquellos que no están completamente vacunados o que viven con otras personas que no están vacunadas o tienen un alto riesgo de salud. de contraer COVID-19. Más del 90% de los nuevos casos positivos se encuentran entre personas que no están completamente vacunadas, y más del 95% de las personas hospitalizadas con COVID-19 no habían sido completamente vacunadas. Según los CDC, todas las vacunas COVID-19 autorizadas actualmente en los Estados Unidos son efectivas contra COVID-19, incluidos resultados graves como enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Las pruebas también siguen siendo un componente fundamental de la estrategia del condado para reducir la transmisión viral. “Las pruebas ayudan a respaldar la detección temprana y prevenir la propagación de posibles variantes”, dijo la Dra. Margaret Bredehoft, Directora Adjunta de la Agencia de Servicios de Salud Pública de HCA. “Los kits de prueba de COVID-19 en casa y de autocolección están disponibles sin costo al visitar www.ochealthinfo.com/covidtest. Si tiene síntomas de COVID-19, busque la prueba, independientemente de su estado de vacunación «.

Para mantener informada a la comunidad, la HCA informará los recuentos de casos de COVID-19 del condado de Orange y las cifras de las pruebas todos los días, de lunes a viernes, a partir del 19 de julio de 2021.