Llamando a todos los veterinarios … prepárate para rockear …

A partir de abril, Orange County Music and Dance, (OCMD) lanzará Operation Gig, un nuevo programa diseñado para ayudar a los veteranos a enfrentar el estrés sin precedentes y las devastadoras consecuencias que resultan de la actual crisis de salud del COVID-19.

Durante este tiempo desafiante, los veteranos y sus familias están experimentando un nivel desproporcionado de estrés y riesgo. Los veteranos se han visto especialmente afectados por las rigurosas exigencias de la cuarentena y el aislamiento social que la acompaña.

En respuesta, OCMD ha creado un nuevo programa musical importante para ayudar a los veteranos y a la comunidad en general a sobrellevar la situación, sanar y prosperar nuevamente. El programa es totalmente gratuito para todos los participantes y brinda la rara oportunidad de unirse a una banda, para aquellos que así lo deseen. Los cónyuges, familiares e hijos de 16 años o más también pueden participar y se les anima a participar.

Operation Gig es un programa diseñado específicamente para veteranos militares y aquellos que todavía están en servicio activo. Para mejorar el programa de ocho semanas, OCMD se ha asociado con la conocida organización sin fines de lucro Rock For Vets, fundada por Frank Mcllquham. Operation Gig presenta tres opciones diferentes de participación: Learn, que ofrece ocho clases grupales de 60 minutos para principiantes (no se necesita experiencia) o aquellos que necesitan un repaso; Jam, que incluye sesiones de improvisación semanales de 90 minutos para instrumentistas que quieran tocar, mientras mejoran sus habilidades y disfrutan de la compañía de otros músicos de ideas afines; y Band, para músicos experimentados que quieren colaborar con otros y actuar frente a una audiencia.

El objetivo es proporcionar la sensación de camaradería y recuperar los «esprits de corps» que tantos han estado perdidos durante el encierro y la cuarentena.

“Como escuela de artes escénicas sin fines de lucro, parte de nuestra misión es transformar vidas a través de la música. Sabemos que la música cura. Los estudios demuestran que disminuye la ansiedad y la agitación, reduce la depresión y proporciona una liberación emocional segura y agradable. Nos lleva a otro lugar donde se alivian las presiones, se aclaran nuestras mentes y se relajan nuestros cuerpos. La música es un lenguaje universal con el que todos se relacionan y queremos usarlo para ayudar a sanar a la comunidad ”, afirmó Doug Freeman, presidente ejecutivo y director ejecutivo de OCMD.

“En Rock For Vets estamos dedicados a mejorar las vidas de los veteranos, jóvenes en riesgo y otros grupos, a través de la educación musical. La música es uno de los mejores medios para recrear el vínculo y la solidaridad poco comunes que los veterinarios tienen entre sí. Creemos que estos programas pueden ser beneficiosos no solo para los veterinarios, sino para toda la comunidad ”, explicó el fundador de RFV, Mcllquham.

Operation Gig proporcionará a los participantes todo lo que necesitan (incluidos entrenadores profesionales, instrumentos si es necesario, lecciones e instrucción, y ocho clases semanales de 60 minutos o sesiones de ensayo de 90 minutos, que se llevarán a cabo al aire libre en el Gran Parque del Condado de Orange). ya sea que sea un poco country, o un poco de rock’n roll, o un poco más, los miembros de la banda son libres de tocar cualquier género de música que elijan, desde rock clásico hasta jazz, blues, country , O algo más. En la culminación del programa, las bandas veteranas actuarán en varios conciertos comunitarios al aire libre que se llevarán a cabo en varios sitios dentro del Great Park.

Todas las medidas de seguridad apropiadas de Covid se aplicarán estrictamente durante cada clase, ensayo y presentación de concierto.

Entonces, si el encierro sacó a relucir el deseo secreto que siempre has tenido de «liberar tu estrella de rock interior», tocar la guitarra como Van Halen, cantar blues como B.B. King o cantar una canción como una estrella de Broadway, ahora es tu oportunidad. Únase a nosotros para hacer música, hacer amigos y divertirse nuevamente, en un entorno seguro y una comunidad de apoyo. Para obtener más información y para registrarse, visite www.ocmusicdance.org o envíe un correo electrónico a Maranda@ocmusicdance.org, o llame al (949) -386-8336.

============================================================================================

ORANGE COUNTY MUSIC AND DANCE LAUNCHES OPERATION GIG, A NEW PROGRAM TO HELP VETERANS COPE WITH COVID-19 STRESS.

Calling all vets…get ready to rock…

Beginning in April, Orange County Music and Dance, (OCMD) will launch Operation Gig a new program designed to help veterans cope with the unprecedented stress and devastating consequences resulting from the current COVID-19 health crisis.

During this challenging time, veterans and their families are experiencing a disproportionate level of stress and risk. Veterans have been especially hard hit by the rigorous demands of quarantine and the social isolation that goes with it.

In response, OCMD has created an important new musical program to help veterans, and the community at large, cope, heal and thrive again. The program is totally free to all participants and provides the rare opportunity to join a band, for those who so desire. Spouses, family members, and children 16 years of age or older, are also allowed and encouraged to participate.

Operation Gig is a program designed specifically for military veterans and those still on active duty. To enhance the eight-week program, OCMD has teamed up with the well- known non-profit Rock For Vets, founded by Frank Mcllquham. Operation Gig features three different options for participation: Learn, which offers eight 60 minute group classes for beginners (no experience necessary) or those who need a refresher; Jam, which includes weekly 90-minute jam sessions for instrumentalists who want to play, while improving their skills and enjoying the companionship of other like-minded musicians; and Band, for experienced players who want to collaborate with others and perform in front of an audience.

The goal is to provide the sense of camaraderie and bring back the ‘esprits de corps’ that’s been missing for so many during lockdown and quarantine.

“As a non-profit performing arts school, part of our mission is transforming lives through music. We know that music heals. Studies show it decreases anxiety and agitation, reduces depression, and provides a safe and enjoyable emotional release. It takes us to another place where pressures are relieved, our minds are cleared, and our bodies relax. Music is a universal language that everyone relates to and we want to use it to help heal the community,” stated Doug Freeman, Executive Chairman and Chief Executive Officer of OCMD.

“At Rock For Vets we are dedicated to improving the lives of veterans, at-risk youths, and other groups, through music education. Music is one of the best means to recreate the rare bond and solidarity that vets have with each other. We believe these programs can be beneficial not only to vets, but the entire community,” explained RFV founder Mcllquham.

Operation Gig will supply participants with everything they need, (including professional coaches, instruments if necessary, lessons and instruction, and eight, weekly 60-minute classes or 90-minute rehearsal sessions, to be held outdoors at Orange County’s Great Park.) And whether you’re a little bit country–or a little bit rock’n roll—or a little bit something else–band members are free to play any genre of music they choose, from classic rock, to jazz, blues, country, or anything else. At the culmination of the program, the veteran bands will perform in several outdoor community concerts to be held at various sites within the Great Park.

All appropriate Covid safety measures will be strictly enforced during each class, rehearsal and concert performance.

So if lockdown brought out the secret desire you’ve always had to ‘release your inner rockstar’, play guitar like Van Halen, sing the blues like B.B. King, or belt out a song like a Broadway star, now is your chance. Join us to make some music, make some friends, and just have some fun again, in a safe environment and supportive community. For more information, and to register, please visit www.ocmusicdance.org or e-mail Maranda@ocmusicdance.org, or call (949)-386-8336.