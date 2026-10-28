Orange County reúne información sobre lluvias y preparación para emergencias en un nuevo portal

El Condado de Orange habilitó un portal para concentrar información sobre preparación y respuesta ante impactos del tiempo asociados a El Niño. El sitio ocgov.com/el-nino reúne noticias, recursos del condado y enlaces a las ciudades para facilitar la consulta de residentes y negocios.

El anuncio, publicado el 9 de octubre, presenta la herramienta como un punto de referencia para seguir novedades sobre posibles cierres de caminos, afectaciones a infraestructura y otras medidas oficiales. La utilidad del portal está en consultar la situación vigente, ya que las condiciones y las instrucciones pueden cambiar.

OC Public Works también dispone de una página con información para preparar viviendas y establecimientos ante posibles inundaciones, así como recursos sobre desplazamientos durante la lluvia. El condado invita a elaborar un plan de emergencia, contar con un equipo portátil y registrarse en AlertOC para recibir notificaciones.

El portal distingue entre diferentes avisos. Una advertencia de evacuación indica que las personas deben prepararse para salir y tener definido adónde ir. Una orden de evacuación requiere salir de inmediato y seguir las instrucciones de las autoridades. Conocer esa diferencia ayuda a interpretar los mensajes cuando el tiempo para actuar es limitado.

Para una familia, un primer paso práctico es guardar los enlaces oficiales y revisar quién recibirá las alertas. También conviene conversar con anticipación sobre cómo mantenerse en contacto si sus integrantes están en distintos lugares.

La información actualizada y los enlaces a las agencias participantes están disponibles en ocgov.com/el-nino. Esta nota presenta recursos de preparación; las condiciones del tiempo deben consultarse en los avisos oficiales vigentes.