LAGUNA BEACH, Calif. — 19 de noviembre de 2020 — El célebre Pageant of the Masters decora los pasillos de South Coast Plaza en esta temporada de fiestas. El primer Pabellón anual de árboles festivos, una exhibición y subasta espectacular del 14 de noviembre al 4 de diciembre, presenta más de treinta árboles únicos decorados por el sur de California, instituciones artísticas nacionales e internacionales sin fines de lucro.

El árbol de Pageant of the Masters está decorado con 24 réplicas de mini obras maestras pintadas a mano personalmente por la directora del concurso, Diane Challis Davy. El árbol está disponible para pujar a través de una subasta benéfica en línea con el 100% de las ganancias a beneficio del concurso. Al igual que muchas otras instituciones artísticas en todo el país, el concurso está lidiando con los impactos de la pandemia en la organización sin fines de lucro. Las ofertas ahora están activas hasta el 4 de diciembre en SCParts.givesmart.com. El árbol se entregará al ganador justo a tiempo para la temporada navideña.

«Tengo la esperanza de que estos recuerdos de mini obras maestras sean apreciados mucho después de la temporada navideña», dijo Challis Davy.

Challis Davy seleccionó 24 imágenes icónicas del libro «Sister Wendy’s Story of Painting» para presentarlas en el árbol festivo. Las mini réplicas se dibujaron a mano alzada y luego se pintaron con pintura acrílica sobre tablas de lona, ​​muchas de las cuales le tomaron al Director del concurso cerca de dos horas pintar. Los espectadores reconocerán obras de Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Edouard Manet y otros artistas maestros cuyas pinturas a menudo se han transformado en recreaciones de tamaño natural en el mundialmente famoso Pageant of the Masters. Para ver de cerca las mini obras maestras, visite www.foapom.com/pageant-christmas-tree.

También adornan el árbol las paletas de los artistas, las mini estatuillas clásicas, los marcos de fotos, las guirnaldas y una copa de árbol hecha con pinceles de artista.

El postor ganador también recibirá seis boletos para la actuación nocturna VIP del Pageant of the Masters del próximo verano, «Made in America», el 6 de julio, además de una gira privada detrás de escena para seis durante un ensayo del desfile, antes del espectáculo. (fecha por determinar). En el ensayo, el ganador tendrá la oportunidad exclusiva de conocer a la directora del concurso, Diane Challis Davy, y ver la realización de una película viva.

El Pabellón de Árboles Navideños está disponible para ser visto gratis por el público de 11 am a 7 pm del 14 de noviembre al 4 de diciembre en The Pavilion, un espacio al aire libre en la estructura de estacionamiento norte de South Coast Plaza. Las medidas de seguridad relacionadas con COVID se observarán en The Pavilion y en todo South Coast Plaza. The Pavilion of Trees es una producción de South Coast Plaza con Baruch/Gayton Productions.