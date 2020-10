La serie de éxitos internacionales se transmitirá de lunes a viernes a las 7 pm ET / PT (6 pm CT)

QUÉ: “Pájaro Soñador” (Daydreamer), la primera comedia romántica turca que llega a los Estados Unidos, se estrena el martes 27 de octubre a las 7 pm ET/PT (6 pm CT) en UniMás. La divertida historia de amor inesperado entre una encantadora joven y un fotógrafo aventurero se transmitirá de lunes a viernes en el mismo horario.



Esta producción de alta calidad con asombrosas localizaciones internacionales y talentosos y atractivos actores conquistará al público con sus historias frescas y extravagantes con las que todos podrán identificarse. De manera alegre, “Pájaro Soñador” cuenta la historia de Sanem ( Demet Özdemir), una aspirante a escritora que se ve obligada por sus padres a elegir entre un matrimonio concertado y encontrar el trabajo adecuado. Cuando encuentra trabajo en una agencia de publicidad, pronto se enamora de su jefe, Can ( Can Yaman ). A medida que el romance florece, se embarcan en una aventura que transformará sus vidas y las de quienes los rodean.



Otros actores de renombre que forman parte del elenco incluyen a Sevcan Yasar y Birand Tunca , quienes han interpretado papeles que resonaron y se hicieron muy populares en Turquía.



“Pájaro Soñador”, la historia de amor

Daydreamer, Sanem, es una chica natural y alegre que ayuda en la tienda de comestibles de su padre. Sueña con convertirse en escritora y quiere vivir en Galápagos. Solo cuando un joven llamado Zebercet le pide su mano en matrimonio, encuentra la motivación que necesitaba para conseguir un trabajo y evitar casarse con él. Su familia la empuja a tomar una decisión, diciéndole que si no puede encontrar un trabajo decente, le darán su permiso a su futuro novio “Zebercet” para intentar conquistarla. Sanem encontrará trabajo en una de las agencias de publicidad más grandes de Turquía, donde su hermana mayor Leyla trabaja como asistente ejecutiva y se lanza a un mundo tumultuoso de amor y aventura.



Aziz, el dueño de la agencia de publicidad tiene dos hijos, Emre que es el menor y Can, su hijo mayor. Emre quiere hacerse cargo del negocio, pero su padre considera que Can está mejor preparado para el trabajo y lo nombra gerente de la agencia. Puede ser guapo, de espíritu libre, aventurero, creativo, con mucho carisma y confianza en sí mismo, tiene lo que su padre busca para el negocio. Pero a Can le encanta su trabajo actual, tomar fotos en lugares remotos del mundo. No le gusta vivir en Estambul, pero finalmente acepta hacerse cargo del negocio cuando se entera de que su padre tiene problemas de salud. Sabe que le resultará difícil establecerse en la ciudad, pero quiere complacer a su padre.A Emre no le gusta la idea de que su hermano dirija el negocio porque cree que se merece este puesto y planea hacer fracasar a su hermano.



En la agencia, Can es víctima de los encantos de Sanem y no puede evitar enamorarse de él. Cuando sus mundos chocan, ella le presentará a Can algo que nunca antes había sentido: el amor.



CUÁNDO Y DÓNDE: De lunes a viernes a las 7 pm ET / PT (6 pm CT) en UniMás.