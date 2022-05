Paulina Rubio y Alejandra Guzmán dan inicio a la gira más esperada del año

Las dos legendarias superestrellas continuarán su exitosa gira en Tysons, Virginia el jueves 22 de Abril y en Nueva York el viernes 23 de Abril

Los Ángeles, CA. (Abril 18, 2022). La Reina del Pop, Paulina Rubio, y la Reina de Corazones, Alejandra Guzmán, arrancaron este fin de semana en Florida una de las giras más esperadas del año, “Perrísimas” US Tour 2022, con un concierto a casa llena en el Hard Rock Live Orlando y otro en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en los que derrocharon su incomparable energía y su actitud arrolladora.

Tras años de rivalidad y contra todo pronóstico, el pasado fin de semana, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, compartieron por primera vez el escenario para ajustar cuentas en un evento único en la historia, en el que las dos legendarias divas paralizaron los corazones del público, al abrir y cerrar juntas los conciertos del viernes y el sábado con interpretaciones a dúo de “Ni Tú Ni Nadie” y “Mío/Hey Güera”. Rubio y Guzmán irradiaron toda la magia que las ha convertido en dos extraordinarios íconos, y mantuvieron a los asistentes electrizados durante casi tres horas. Los fanáticos bailaron y cantaron sin parar, empapándose de la energía y el magnetismo que emanaban estas dos heroínas musicales, a medida que interpretaban éxito tras éxito junto a un fabuloso grupo de músicos y bailarines, a lo largo de estos dos primeros conciertos de la gira más grande y controversial de la historia del pop-rock latino.

En el concierto inaugural el viernes pasado en el Hard Rock Live Orlando, Rubio declaró: “Estamos juntos de nuevo. Somos sobrevivientes”, al referirse a los más de dos años en los que no ha podido compartir su show en vivo y agradeciendo la oportunidad de regresar a los escenarios. Como una diosa dorada, luciendo un vestuario cautivador diseñado por The Blonds (Madonna, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga), la Reina del Pop hizo que el lugar retumbara con sensacionales interpretaciones de sus mayores éxitos como “Te Quise Tanto”, “Yo No Soy Esa Mujer”, “El Ultimo Adiós” y “Ni Un Sola Palabra”, para luego desaparecer del escenario y sorprender a los fanáticos entrando desde el fondo del auditorio cantando “Nena” y un popurrí de Timbiriche, entre otros temas más.

Esa misma noche, ostentando un espectacular vestuario diseñado por Ryan Demere y Paola Nava, Guzmán también se dirigió a la audiencia asegurando que “La vamos a pasar increíble”, antes de interpretar éxitos como “Mírala, Míralo,” “Eternamente Bella,” y “Hacer El Amor Con Otro”. En una versión especial de “Diablo en Mí”, la multifacética estrella tocó los tambores, subió los decibeles entre la audiencia y llevó al Hard Rock Live Orlando a un nuevo nivel de emoción asombrosamente escandaloso. La artista también compartió con el público un momento muy especial, al sentarse en el borde del escenario y cantar con sus fans “Día de Suerte/Ten Cuidado Con el Corazón”, mientras estos se acercaban a ella mostrándole su amor y emoción.

A lo largo de más de tres décadas, las galardonadas superestrellas se han convertido en dos de las mayores artistas en la historia de la música latina y han construido carreras que han dado lugar a incontables clásicos adorados por fanáticos alrededor del mundo. La gira Perrísimas US Tour 2022, producida por las propias Guzmán y Rubio, continuará viajando por Estados Unidos en un total de más de 20 conciertos haciendo su próxima parada el 22 de Abril en el Capital One Hall de Tysons, Virgina, antes de seguir a ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas y Los Ángeles, en donde culminará el 22 de mayo.

Como dos de las mayores artistas de la historia de la música latina, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, han dejado un enorme impacto en la industria y en la cultura global, tras vender más de 50 millones de discos entre las dos. Las respectivas Reinas del Pop Latino y del Rock Latino, han acumulado infinidad de reconocimientos, logros y éxitos. Su música ha trascendido generaciones y ha servido de banda sonora para la vida de millones de oyentes alrededor del mundo. La gira “Perrísimas” US Tour 2022, será la única oportunidad que tendrán los fanáticos, de presenciar el esperado e inédito encuentro de estos dos íconos internacionales que sin duda, pasará a la historia como una de las mejores giras de todos los tiempos.

F ECHAS www.perrisimastour.com

22 de Abril – Capital One Hall – Tysons, VA

23 de Abril – United Palace Theatre – New York, NY

27 de Abril – Rosemont Theatre – Rosemont, IL

28 de Abril – Tennessee Performing Arts Center-Andrew Jackson Hall – Nashville, TN

29 de Abril – The Fox Theatre – Atlanta, GA

1 de Mayo – Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie – Grand Prairie, TX

2 de Mayo – Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, TX

4 de Mayo – H-E-B Center at Cedar Park – Cedar Park, TX

5 de Mayo – Smart Financial Centre – Sugar Land, TX

6 de Mayo – Payne Arena – Hidalgo, TX

8 de Mayo – Majestic Theatre – San Antonio, TX

10 de Mayo – Sames Auto Arena – Laredo, TX

12 de Mayo – El Paso County Coliseum – El Paso, TX

13 de Mayo – AVA Amphitheatre – Tucson, AZ

14 de Mayo – Agua Caliente Casino – Rancho Mirage, CA

15 de Mayo – Pechanga Arena – San Diego, CA

18 de Mayo – Arizona Federal Theatre – Phoenix, AZ

20 de Mayo – SAP Center – San Jose, CA

21 de Mayo – The Theater at Virgin Hotels Las Vegas – Las Vegas, NV

22 de Mayo – Microsoft Theater – Los Angeles, CA