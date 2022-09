PEPE AGUILAR inicia con gran éxito la nueva gira de «Jaripeo Sin Fronteras Tour US 2022»

8 agosto 2022 El dia de ayer, la Bridgestone arena de Nashville, Tennessee fue el marco perfecto para dar inicio a la nueva gira del espectáculo sin precedentes JARIPEO SIN FRONTERAS con el cual el icónico cantante, compositor y productor ganador de 4 Grammy y 5 Latin Grammy, Pepe Aguilar, ha estado cuatro años de gira y que en esta ocasión debido a la gran demanda del público, seguirá llevando a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos dejando como siempre el nombre de México muy en alto.

Esta ocasión fue muy especial ya que además de ser el inicio de esta serie de presentaciones con la cual la familia Aguilar recorrerá más de 20 ciudades en Estados Unidos, el queridísimo Pepe Aguilar festejó su cumpleaños junto a su familia y público que no solo le cantó las mañanitas a coro y a todo pulmón sino que no dejó de ovacionar por un solo momento tremendo despliegue de talento. Que mejor regalo que hacer llegar el “Jaripeo Sin Fronteras” a esta ciudad, comentó, “Es algo a lo que me he aferrado durante mucho tiempo, ya que llegar a la cuna de la country music, mejor conocida como la Music City, era una meta de tres generaciones ahora cumplida”.

Creada por el propio Pepe Aguilar, la gira “Jaripeo Sin Fronteras” ha conseguido un éxito continuo y notable en los Estados Unidos y México, llenando los aforos en cada ciudad en la que se ha presentado. Durante este verano y otoño, “Jaripeo Sin Fronteras” continuará generando la acostumbrada emoción entre los asistentes, quienes disfrutarán de la magia de la música y las tradiciones de la célebre familia Aguilar, consolidándose como una de las giras más exitosas a nivel Latino.

Con su Mariachi “El Zacatecano”, la banda Azul Tequila y grupo, los fanáticos seguirán enamorándose con las actuaciones lidereadas por Pepe Aguilar junto a su hermano Antonio Aguilar ‘hijo’; su talentosa hija Ángela Aguilar, nominada al Grammy y al Latin Grammy; y su hijo Leonardo Aguilar, dos veces nominado al Latin Grammy.

Esta poderosa producción involucró a más de 200 personas, incluidos 40 músicos en el escenario. La gira ofrece una experiencia deslumbrante y única para todos los asistentes, ya que combinará cautivadores juegos de música, con exhibiciones de monta de toros y eventos de rodeo, así como espectáculos acrobáticos ecuestres.

Considerado como una de las figuras más reconocidas de la música, Pepe Aguilar ha entregado un éxito tras otro durante más de tres décadas, obteniendo elogios como una de las voces más queridas en el mundo de habla hispana. Su talento musical innato lo ha llevado a la consolidación de una impresionante carrera que ha resistido la prueba del tiempo, dando como resultado un reconocimiento infinito e innumerables premios, incluidos cuatro premios Grammy estadounidenses y cinco premios Latin Grammy.

Siguientes Fechas de Jaripeo sin Fronteras Tour 2022:

13 de agosto-EagleBank Arena-Fairfax, VA

14 de agosto-Prudential Center-Newark, NJ

19 de agosto-Gas South Arena-Atlanta, GA

21 de agosto-Amway Center-Orlando, FL

26 de agosto-Golden 1 Center-Sacramento, CA

28 de agosto- Pechanga Arena-San Diego, CA

2 de septiembre-Honda Center-Anaheim, CA

3 de septiembre-Honda Center-Anaheim, CA

4 de septiembre-Save Mart Center-Fresno, CA

7 de septiembre-Tacoma Dome-Tacoma, WA

17 de septiembre-El Paso Coliseum-El Paso, TX

18 de septiembre-El Paso Coliseum-El Paso, TX

23 de septiembre-AT&T Center-San Antonio, TX

24 de septiembre-Sames Auto Arena-Laredo, TX

25 de septiembre-Toyota Center-Houston, TX

30 de septiembre-Allstate Arena-Chicago, IL

1 de octubre-Allstate Arena-Chicago, IL *RECIEN AGREGADA

7 de octubre – Maverik Center – Salt Lake City, UT

9 de octubre-SAP Center-San Jose, CA

14 de octubre- Crypto.com Arena-Los Angeles, CA

15 de octubre- Crypto.com Arena-Los Angeles, CA

21 de octubre-Bert Ogden Arena-Edinburg, TX

23 de octubre-American Airlines Center-Dallas TX

4 de noviembre-Gila River Arena-Phoenix, AZ

5 de noviembre-MGM Grand Garden Arena-Las Vegas, NV