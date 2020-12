La nueva canción del cantautor colombiano describe la desaparición inesperada de la vida de alguien sin que el otro sepa en realidad qué sucedió.

El cantautor colombiano Pepe Cosme, quien estrenó su proyecto musical durante el confinamiento generado por el Covid-19 y le dio vida a su EP ‘No es soledad’, despide el año lanzando el video de ‘Maldición gitana’, una de las canciones más queridas por sus seguidores.

«Este proyecto ha sido lo mejor que he hecho hasta ahora en mi vida. Es una experiencia que siempre quise tener y no me ha decepcionado. La música es una profesión de remar todo el tiempo, pero cuando se rema haciendo lo que a uno le apasiona los resultados son muy placenteros», comenta Pepe Cosme.

‘Maldición gitana’ es una canción que describe la desaparición inesperada de la vida de alguien sin que el otro sepa en realidad qué sucedió. Es una despedida sin ninguna advertencia o justificación. Actualmente, a esta acción se le conoce con el término de ‘Ghosting’.

La canción cuenta en pasajes con influencias musicales de bandas como Foo Fighters, además, incorpora armonías en la voz hechas por Lelo Arango de Popcorn, quien también fue el productor del EP ‘No es soledad’.

«Es una canción muy nocturna, de esos momentos en donde no puedes dormir por tener mil cosas en la cabeza. Sin embargo, tiene la frescura y energía para escucharse en cualquier momento del día», agrega el cantante.

‘Maldición gitana’ viene acompañada de un video realizado por la productora 0102 de la ciudad de Medellín. Cuenta una historia que va ligada con la acción descrita en la canción, es decir, pasar de tener todo a no tener nada en una relación sentimental sin tener muy claro por qué pasó.

https://youtu.be/Vcr2IQPX960

«Fue mi debut actoral por lo que estuve muy nervioso, pero siento que le hace honor el video. Además, disfruté todo el proceso porque pude trabajar con amigos que conocí en la universidad», enfatiza.

Dentro de los planes de Pepe Cosme para el primer trimestre de 2021 es terminar su disco y buscar espacios musicales no solo para su proyecto sino para la nueva escena naciente de cantautores en Medellín y sus alrededores.

«Me gustaría poder reunirme con varios compositores de la ciudad y ver de qué manera podríamos hacer crecer una escena del folk rock acústico a nivel local y nacional», concluye.





Acerca de Pepe Cosme:

Pepe Cosme es un artista colombiano que se dedica a hacer canciones apelando a la melancolía para contar historias propias y de ficción, siempre buscando conectar con las personas que escuchan su propuesta.

La intención de su propuesta musical es hacer canciones reales y que salgan del corazón para llevar mensajes de melancolía, amor, desamor y situaciones cotidianas a través de sus composiciones. Pepe Cosme es sinónimo de autenticidad, fidelidad a un sonido y a sus sentimientos.

